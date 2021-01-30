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رياضة

الدوري الألماني.. قطار بايرن ميونخ يدهس هوفنهايم بنتيجة 4/1

السبت 30/يناير/2021 - 06:33 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
فاز بايرن ميونخ على هوفنهايم 4/1 ليواصل تصدره قمة الدوري الألماني منفردا ب 45 نقطة. 

افتتح ميونخ، بقيادة المدرب، هانز فليك، الشوط الأول بهجوم منظم على دفاع هوفنهيام الذي حاول الصمود حتى تمكن المدافع، جيروم بواتنج، من تسجيل الهدف الول لبايرن في الدقيقة 32، ثم عزز توماس مولر النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 43.  

لم يودع هوفنهايم الشوط الأول قبل أن يعادل النتيجة بهدف عن طريق مهاجمه، أندري كراماريتش، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتمريرة من بيبوا ايهلاس لينتهي الشوط بنتيجة 2/1 لصالح البايرن. 

بدأ الشوط الثاني بضغط من الفريقين دون خطورة على الشباك إستمرت عشر دقائق، حصل فيها لاعب خط الوسط لنادي بايرن، مارك روكا على إنذار. 

وتمكن البولندي، روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم البايرن من تسجيل الثالث في الدقيقة 57 ثم سجل، سيرج جنابري الهدف الرابع في الدقيقة 63. 

 وفرض بايرن ميونخ سيطرته على أرضية المباراة التي أقيمت على ملعب، إليانز أرينا، حيث سجل 65% إستحواذ ليعزز صدارته للبونزليجا، ويرفع من معنويات لاعبيه قبل السفر الى العاصمة القطرية، الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية. 

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية، أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي. وتقام بطولة مونديال الأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته. 

بينما يستقر هوفنايم بقيادة المدرب، هوينز، في المركز 11 ب 22 نقطة.
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