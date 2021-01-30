عميد صيدلة حلوان: لن نخصم درجات من طلاب الأعذار الطبية.. ويحصلون على تقديراتهم كاملة

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة ب جامعة حلوان ، إن الكلية تقبل جميع الأعذار الطبية من الطلاب ويجوز للطلاب المصابين بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات الاعتذار عن أداء أي من امتحانات الفصل الدراسي الأول نظرًا للظروف الراهنة بشرط أن يأتى بشهادة صحية تثبت إصابته .





وأضاف الدكتور سرور فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه في حالة شعور أي من الطلاب بأعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عليه على الفور بالتواصل مع اللجنة الطبية بجامعة حلوان وعزل نفسه في المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.





وطمأن عميد كلية الصيدلة الطلاب أنه فى حالة عدم تمكن الطالب من أن يؤدى أى من امتحانات منتصف العام الدراسي نتيجة إصابة الطالب أو مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا فإنه لم يفقد حقه فى أداء الاختبارات مره أخرى والاحتفاظ بتقدير المادة دون أي نواقص في درجات الطلاب ويمكن تقديم العذر الطبي فى أى وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.





اقرأ أيضًا : التعليم العالي: إعلان جداول الامتحانات بالكليات هذا الأسبوع



وأشار إلى أن الجامعة تشدد على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية وأنه يتم قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الجامعة من يلاحظ عليه أعراض المرض أو ارتفاع فى درجة الحرارة يحول الى مستشفى الجامعة ويمنع من الدخول.





اقرأ أيضًا : رئيس وكالة الفضاء: "نيكست" قمر جديد تطلقه مصر ديسمبر.. وافتتاح أول مركز لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية 2022



وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:

01145632478