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تعليم

عميد صيدلة حلوان: لن نخصم درجات من طلاب الأعذار الطبية.. ويحصلون على تقديراتهم كاملة

السبت 30/يناير/2021 - 07:59 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إن الكلية تقبل جميع الأعذار الطبية من الطلاب ويجوز للطلاب المصابين بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات الاعتذار عن أداء أي من امتحانات الفصل الدراسي الأول نظرًا للظروف الراهنة بشرط أن يأتى بشهادة صحية تثبت إصابته .

وأضاف الدكتور سرور فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه في حالة شعور أي من الطلاب بأعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عليه على الفور بالتواصل مع اللجنة الطبية بجامعة حلوان وعزل نفسه في المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.

وطمأن عميد كلية الصيدلة الطلاب أنه فى حالة عدم تمكن الطالب من أن يؤدى أى من امتحانات منتصف العام الدراسي نتيجة إصابة الطالب أو مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا فإنه لم يفقد حقه فى أداء الاختبارات مره أخرى والاحتفاظ بتقدير المادة دون أي نواقص في درجات  الطلاب ويمكن تقديم العذر الطبي فى أى وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.

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وأشار إلى أن الجامعة تشدد على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية وأنه يتم قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الجامعة من يلاحظ عليه أعراض المرض أو ارتفاع فى درجة الحرارة يحول الى مستشفى الجامعة ويمنع من الدخول. 

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وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:
01145632478
01065738847
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