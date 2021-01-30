جامعة عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" موقف الأعذار الطبية للطلاب

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و أضافت أن الهدف من إتاحة هذه الميزة التيسيير على كل منسوبي جامعة عين شمس الراغبين في الانضمام للرابطة ، خاصة في ظل ظروف الجائحة العالمية مما يوفر على المشترك عناء الانتقال من مكانه والذهاب بنفسه لإتمام إجراءات الاشتراك.









كما أن التعامل من خلال خدمة فوري يمنح فرصة أكبر لكل منسوبي الجامعة المقيمين خارج القاهرة في الاشتراك بكل سهولة ويسر، حيث يتم استخراج الكارنيه في غضون أسبوعين فقط من دفع قيمة الاشتراك حسب الفئات المعلنة.



