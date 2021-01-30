جامعة عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" موقف الأعذار الطبية للطلاب

قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب ان الاعذار الطبيةه موضوع معروض علي المجلس الاعلي للجامعات .
وأكد الدكتور عبد الفتاح خلال تصريحاته لصدي البلد أن القرار الدي سيتخذه سيطبق علي جميع الجامعات ومازال هناك ثلاثة أسابيع قبل بدء الامتحانات تكفي لتلقي تعليمات المحلس الأعلي بهذا الشأن.
وفي سياق آخر أتاحت رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية فرصة الاشتراك في الرابطة عن طريق خدمة الدفع " فوري" ، صرحت بذلك أ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة التابعة لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي .
و أضافت أن الهدف من إتاحة هذه الميزة التيسيير على كل منسوبي جامعة عين شمس الراغبين في الانضمام للرابطة ، خاصة في ظل ظروف الجائحة العالمية مما يوفر على المشترك عناء الانتقال من مكانه والذهاب بنفسه لإتمام إجراءات الاشتراك.
كما أن التعامل من خلال خدمة فوري يمنح فرصة أكبر لكل منسوبي الجامعة المقيمين خارج القاهرة في الاشتراك بكل سهولة ويسر، حيث يتم استخراج الكارنيه في غضون أسبوعين فقط من دفع قيمة الاشتراك حسب الفئات المعلنة.
وأوضحت أن المشتركين يمكنهم طلب الحصول على كارنيه العضوية من خلال خدمة توصيل " أوبر" مع تحمل المشترك تكلفة التوصيل.