صيدلة حلوان: امتحانات طلاب الأعذار الطبية فى آخر التيرم الثانى

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة ب جامعة حلوان ، إن الكلية تستعد لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الكبيرة والمشددة، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان الجداول النهائية خلال أيام عبر الصفحة الرسمة للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح سرور فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لم يتم تحديد مواعيد نهائى لأداء الاختبارات التعويضة لطلاب الاعذار الطبية ولكن من الممكن أن تكون قبل بداية العام الدراسي القادم او مع نهاية العام الدراسي الحالي وذلك للسماح للطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول الامتحانات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا .





وقال عميد الكلية إنه على الطلاب المصابين عدم الحضور إلى الحرم الجامعى وتقديم ما يفيد من إثبات إيجابية العدوى لهم أو مخالطتهم لأحد مرضى فيروس كورونا وتقديم الاوراق الى الادارة الطبية فى الكلية و الجامعة حتى يحدد له موعدا آخر للاختبار حفاظًا على زملائه من انتشار العدوى بينهم.





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