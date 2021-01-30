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سيارات

شاهد .. نيسان تكشف عن باثفايندر 2022 الجديدة في هذا الموعد

السبت 30/يناير/2021 - 07:01 م
نيسان باثفايندر 2022
نيسان باثفايندر 2022
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كريم عاطف

نشرت شركة نيسان اليابانية فيديو تشويقي هو الأول من نوعه ، لسيارتها الاس يو في الجديدة كليًا باثفايندر موديل 2022 ، لتؤكد ان هذا الطراز اتى وبقوة للمنافسة.

كما أعلنت شركة نيسان أنها ستكشف عن طراز باثفايندر موديل 2022 بجوار شقيقتها فرونتير الجديدة في حدث خاص في 4 فبراير المقبل.

اما عن تفاصيل السيارة باثفايندر موديل 2022 ، فلم يوضح الفيديو التشويقي عن الكثير من تفاصيلها ، حيث يُركز على شارة باثفايندر المغطاة بالثلج أحيانًا ومكسوة بالطين أحيانًا أخرى، وهو ما يُشير إلى أن الجيل الجديد سيقدم أداءً أفضل على الطرق الوعرة.

وكانت شركة نيسان تعمل على تعزيز تواجدها في هذا القطاع ذو الشعبية المتزايدة، في حين كشف إعلان تشويقي سابق عن مصابيح أمامية تأتي بشكل حرف C تُشبه إلى حد كبير المصابيح المستخدمة في أرمادا الجديدة، مما قد يُساعدنا في جمع بعض المعلومات حول تفكير نيسان في تصميم سيارة باثفايندر الجديدة كليًا.

وقد كشفت لقطات تجسسيه قديمة التقطت للسيارة أثناء اختبارها أنها ستحصل على تصميم أكثر حدة، كما رأينا سابقًا أيضًا لقطات تجسسيه للمقصورة الداخلية والتي أشارت إلى أنها ستحصل على شاشة نظام ترفيهي أكبر.

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