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رياضة

«كاف» يحدد موعد تطبيق الـ VAR في بطولة الشان بالكاميرون

السبت 30/يناير/2021 - 06:46 م
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
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يسرى غازى
حدَّدت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين "الشان" التابعة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" موعد تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى مباريات البطولة الأفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون.

وأفاد تقرير صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أن المباراة الأولى التي تظهر بها تقنية الفيديو المعروفة بـ var سوف تجمع بين منتخب مالي ومنتخب الكونغو المقرر إقامتها على ملعب أحمدو أهيديو في ياوندي بالكاميرون.

وزار نائب الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنطوني بافو، مرافق تقنية الفيديو المساعد وكذلك حكام المباراة وقال حسب بيان للاتحاد الأفريقي: لقد كان مستوى كرة القدم في هذه المسابقة مرتفعًا للغاية، و جرى استكمال ذلك من خلال إدارة جيدة للمباراة.

وتابع: هناك مجالات للتحسين ومع إدخال تقنية var في ربع النهائي، سيساعد ذلك مسؤولي المباريات على اتخاذ قرارات جيدة. كإدارة، نحن هنا لتقديم الدعم. لدينا مدربون مؤهلون تأهيلا عاليا، والأشخاص المسؤولين في هذا المجال يقومون بعمل جيد.

وعلق إيدي ماليت مدير لجنة التحكيم، قائلًا: لقد كنا محظوظين لأن الـ caf أتاح أحدث التقنيات ومعدات التدريب لمسؤولي المباريات لدينا خلال هذه البطولة وهذا يدل على حقيقة أن الالتزام بجلب هيكل احترافي في إدارة المباريات حقيقة.
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