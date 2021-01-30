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خبير السيارات أحمد زين لـ صدى البلد : المركبات الكهربائية تطور طبيعي للتكنولوجيا ..مصر لها السبق فى منطقة الشرق الأوسط .. حلم الانتشار يتحقق حال عملها بالأجرة

السبت 30/يناير/2021 - 08:51 م
خبير السيارات الكهربائية
خبير السيارات الكهربائية احمد زين
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كريم عاطف - عدسة عمر خالد

خبير السيارات أحمد زين لـ صدى البلد :

- المركبات الكهربائية تطور طبيعي للتكنولوجيا

- الدولة تحاول تذليل العقبات امام التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية

-  حلم الانتشار يتحقق حال عملها بالأجرة

- مصر لها السبق فى منطقة الشرق الأوسط


تتجه حاليا انظار معظم شركات السيارات الى انتاج السيارات الكهربائية والتخلي عن السيارات ذات الاحتراق الداخلي بكافة اشكالها .


ومع هذا الاتجاه تتجه أيضا اعين معظم الدول لوضع شروط وقوانين لاستقبال هذا التحول التكنولوجي الذى يوفر العديد من المزايا بالنسبة لهم ، من بينها انخفاض مستوى التلوث البيئي وتوفير العملات الصعبة لاستيراد الوقود بالإضافة الى استغلال الموارد الطبيعية المتجددة .


ومن هذا المنطلق تسعى مصر الى دخول عالم السيارات الكهربائية من خلال تذليل جميع العقبات امامها للانتشار في جميع انحاء الجمهورية ، بل وتصبح رائدة في مجال التصنيع بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا .


أجرى" صدى البلد"  حوارا مع خبير السيارات الكهربائية في مصر المهندس احمد زين للحديث عن كافة تفاصيل السيارة الكهربائية ومدى تواجده في مصر واحلامه التي يريد ان تصبح متواجدة على ارض الواقع محليا .


والى نص الحوار ...

- ما هو تعريف السيارات الكهربائية ؟

السيارات الكهربائية هي التطور الطبيعي والمنطقي للسيارة ذات الاحتراق الداخلي التقليدية ، فهي بمكونات اقل مقارنة بالسيارة التقليدية فهي موتور كهربائي وبطارية ثم بعد ذلك البدى وقطع عادية مثل السيارات الأخرى ، فهي سيارة ابسط واحدث بكثير من التقليدية .


- ما مميزات السيارة الكهربائية ؟


في البداية فهي ذات امان عال عن السيارة التقليدية لعدم وجود البنزين و مخاطرة  وتكنولوجيا عالية ، بالإضافة الى كونها بسيطة فى طرق الصيانة ، كما انه ليس لديها أي أصوات عند التشغيل.


- لماذا اصبح التوجه العالمي للسيارة الكهربائية ؟


أولا بسبب فكرة تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملية الاحتراق والتي تسبب ثقب الأوزون ، بالإضافة الى تلوث البيئة المستمر والخطورة التي تواجهنا ، وبالتالي قام الاتحاد الأوروبي في عام 2015 بعمل اهداف التنمية المستدامة ، وهي 17 هدفا تم بناؤها على هدف أساسي وهو الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة ، ومن ذلك الهدف بدأ توجه كيفية الاعتماد على طاقات متجددة مثل الشمسية والرياح والابتعاد عن الطاقة الأحفوري .


ومن اكثر الآلات التي تستخدم هذه الطاقات هي السيارات وبالتالي بدأ التوجه الى العمل بالطاقة الكهربية والتي ستستخرج من الطاقات البديلة ، وبسبب هذا التوجه العالمي أصبحت جميع الدول في سباقات لنشر هذا الفكر واستيعاب المواطن كيفية استخدام هذه السيارات .


- ما  موضع مصر على خريطة السيارة الكهربائية ؟


مصر اصبح لها السبق في منطقة الشرق الأوسط ، حيث انه في عام 2018 صدر قرار لاستيراد السيارات الكهربائية المستعملة ، لدعم هذه الفكرة بين المجتمع المصري ، وبسبب أسعار السيارة الكهربائية العالية لكونها تكنولوجيا جديدة ، فتم اللجوء الى المستعمل الأقل تكلفة.


والى باقي الحوار من خلال الفيديوهات التالية ...

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