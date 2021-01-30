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محافظات

تحصين 45 ألفًا و540 طائرًا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

السبت 30/يناير/2021 - 06:53 م
تحصين 45 ألفًا و540
تحصين 45 ألفًا و540 طائرًا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ
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محمود زيدان
كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تحصين 45540 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 6 أسواق، و15 رياشة، ومعاينة 11 مزرعة، وسحب 130 عينة ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج 25 تصريح نقل طيور، بإجمالي 32000 طائر.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار  رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين. 

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه مازالت عمليات التقصي النشط، والترصد للأمراض الوبائية، وأنفلونزا الطيور مستمرة، فضلًا عن الحملات الإرشادية لحث المواطنين علي تربية كتاكيت عمر يوم واحد.
  
وأوضح مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، ويتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة.

وأشار إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة
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