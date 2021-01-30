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أستاذ قانون دولي: إثيوبيا تطيل أمد مفاوضات سد النهضة بالمراوغات.. ومصر موقفها واضح من البداية

السبت 30/يناير/2021 - 07:02 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا بدأت في قلب الصورة وتعمل على تعطيل سير عملية المفاوضات حول سد النهضة وتعمل على إطالة أمد الأزمة لتحقيق مصلحتها.
 
وأضاف "عمرو"  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أثيوبيا تراوغ في مفاوضات سد النهضة وأي خلاف على الحدود بين إثيوبيا والسودان شأن يخصهم ولا علاقة لمصر به .

وتابع، إثيوبيا تحاول تصدير صورة للعالم بانها أمام مشهد معقد لا يؤدي إلى حل مفاوضات سد النهضة".

وأكمل رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة:"  مصر جادة في  المفاوضات وتشارك في كل الاجتماعات وترغب في التوصل إلى اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل".

وأكد أن إثيوبيا تمارس محاولات من الكر والفر فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة".
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