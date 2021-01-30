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محافظات

في حملة مكبرة .. تحرير 11 محضرا وإنذار 24 منشأة شرق الإسكندرية

السبت 30/يناير/2021 - 07:24 م
تحرير ١١ محضرا وانذار
تحرير ١١ محضرا وانذار ٢٤ منشآة شرق الإسكندرية
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أحمد بسيوني
قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الاسكندرية، اليوم السبت، برفقة اللواء أشرف بهجت رئيس حى المنتزة ثان، بحملة مكبرة بنطاق الحى لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية. 

 توجهت الحملة إلى شارع ملك حفنى السياحى وتم المرو على المحال التجارية، والكافتيريات، ومحلات الجزارة، وتم التحفظ على ٤٥ كيلو لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمى. 

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وأسفرت الحملة على إغلاق بعض المحال التجارية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية،، وتم تحرير عدد ١١ محضر متنوع، وعدد ٢٤ انذار، وتم التحفظ عربة بائع متجول، وسلم خشبى، وإزالة كافة التند والإعلانات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، بالإضافة إلى رفع الإشغالات التى تعوق حرم الطريق العام.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، والكافيهات بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من ( الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بنطاق أحياء الثغر، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء
في حملة مكبرة .. تحرير 11 محضرا وإنذار 24 منشأة شرق الإسكندرية
في حملة مكبرة .. تحرير 11 محضرا وإنذار 24 منشأة شرق الإسكندرية
في حملة مكبرة .. تحرير 11 محضرا وإنذار 24 منشأة شرق الإسكندرية
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