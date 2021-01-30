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أخبار العالم

البرلمان العربي: جهود الكويت في جيبوتي تعكس تاريخها المشرف في العمل الإنساني

السبت 30/يناير/2021 - 07:03 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
قام عدد من أعضاء وفد البرلمان العربي الزائر لجمهورية جيبوتي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بجولة تفقدية لمجمع الرحمة التنموي بجمهورية جيبوتي والإطلاع على تجربة دولة الكويت الفريدة وجهود أبنائها البارزة في خدمة أبناء الشعب الجيبوتي في الكثير من المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية والتنموية . 

وضم وفد البرلمان العربي الزائر للمجمع النائب حسن البرغوتي نائب رئيس البرلمان العربي، والدكتور محمد هادي الحويلة عضو البرلمان العربي، ورافقهم في الجولة القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في جمهورية جيبوتي سعادة خالد مبارك الحسم. 

وأشاد وفد البرلمان العربي بجهود دولة الكويت على أرض جيبوتي والتي لمسوها عن قرب من دعم للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمشروعات والبرامج التنموية التي يقوم بها أبناء الشعب الجيبوتي بمجمع الرحمة والتي تؤمن لهم حياة كريمة، مؤكدين أن العمل الخيري سمة من سمات دولة الكويت التي عرفت بها في الماضي وحتى وقتنا الحالي، وأن مشروعات جمعية الرحمة العالمية في جيبوتي تعكس إنسانية دولة الكويت وتاريخها المشرف في العمل الخيري والعطاء اللا محدود. 

كما ثمن الوفد دور وزارة الخارجية الكويتية في دعم العمل الخيري الكويتي، وتقديم الدعم والمساندة للمحتاجين في الدول النامية، بإشراف من جمعية الرحمة العالمية المعروفة بعطائها في أكثر من 42 دولة حول العالم. 

من جهته، رحب القائم بأعمال سفارة الكويت بجيبوتي بالوفد الزائر، معربًا عن شكره وتقديره للبرلمان العربي لدوره في دعم البلدان العربية والوقوف بجانبها ومساندتها، مستعرضًا في الوقت ذاته نشاطات المجمع الذي يخدم قطاع عريض من أبناء الشعب الجيبوتي .
البرلمان العربي: جهود الكويت في جيبوتي تعكس تاريخها المشرف في العمل الإنساني
البرلمان العربي: جهود الكويت في جيبوتي تعكس تاريخها المشرف في العمل الإنساني
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