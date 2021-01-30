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رياضة

بعثة الأهلي تشارك في حملة فيفا ضد فيروس كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 07:14 م
بعثة الاهلي تشارك
بعثة الاهلي تشارك في حملة فيفا ضد فيروس كورونا
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عبدالحكيم أبوعلم
شارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  في حملة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال جلسة التصوير الرسمية التي قام بها اللاعبون اليوم داخل مقر إقامة البعثة.

ووجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعدد من اللاعبين وهم محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد مجدي أفشة، رسائل توعية خلال جلسة تصوير «فيفا» الرسمية للوقاية ومحاربة فيروس كورونا، ومطالبة عشاق كرة القدم في العالم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

ووصلت بعثة فريق الأهلي للعاصمة القطرية الدوحة أمس، الجمعة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة العالم للأندية يوم 4 فبراير بمواجهة الدحيل القطري.
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