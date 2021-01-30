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أستاذ إدارة محلية: غياب المحليات يساهم في ظهور الفاسدين من صغار الموظفين

السبت 30/يناير/2021 - 07:07 م
فساد المحليات
فساد المحليات
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أنه سيتم توصيل ورفع كفاءة الصرف الصحي بالقرى ضمن تطوير القرى الريف المصري، موضحا أن المشروع القومي لتطوير القرى يشمل كذلك توفير أعمدة الإنارة خاصة في العزب والنجوع ورفع جودة المياه وتبطين الترع.

وأشار الدكتور حمدي عرفة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، إلى أن نسبة الصرف الصحي في جميع قرى مصر 38%، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير 20 ألف كيلومتر ضمن مشروع تبطين الترع، منوها بأن مصر كانت تفقد 3.5 فدان كل ساعة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، ولابد أن يتم إعادة هيكلة المنشآت الرياضية بالمحافظات.

وأوضح أن نسبة الهجرة من الريف الى المدن وصلت إلى 55%، موضحا أن مشروع تطوير قرى الريف سيساهم في انخفاضها، لافتًا إلى أن غياب المحليات سوف يساهم في ظهور الفاسدين من صغار الموظفين.

وتابع: أن رئيس الوزراء أعلن بأنه سيتم الإسناد للشركات المصرية في الموارد التي يحتاج إليها المشروع، ولن يتم الاعتماد على الشركات الأجنبية .
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