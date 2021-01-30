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أحمد موسى: مصر تعيد ترشيح أبو الغيط أمينا للجامعة العربية لفترة ثانية.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 07:34 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط أمين عاما للجامعة العربية لفترة ثانية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي بعث رسائل للأشقاء من القادة العرب بأن مصر تعتزم إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمين عام لجامعة الدول العربية .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الرئيس السيسي أكد على دعم الدول العربية لـ أحمد أبو الغيط واثني على دور أحمد أبو الغيط في منصب أمين عام جامعة الدول العربية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  أحمد أبو الغيط يمتلك خبرة كبيرة وقدم الكثير خلال الـ5 سنوات الماضية في إدارة العمل العربي المشترك ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الرئيس السيسي أكد  على حكمة الامين العام لجامعة الدول العربية ودروه الكبير خلال السنوات الماضية"، مضيفا:"  طبقا لميثاق الجامعة العربية سوف ترسل مصر الترشيح بشكل رسمي للجامعة العربية".
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