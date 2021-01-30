أحمد موسى: مصر تعيد ترشيح أبو الغيط أمينا للجامعة العربية لفترة ثانية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط أمين عاما للجامعة العربية لفترة ثانية .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي بعث رسائل للأشقاء من القادة العرب بأن مصر تعتزم إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمين عام لجامعة الدول العربية .





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي أكد على دعم الدول العربية لـ أحمد أبو الغيط واثني على دور أحمد أبو الغيط في منصب أمين عام جامعة الدول العربية ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أحمد أبو الغيط يمتلك خبرة كبيرة وقدم الكثير خلال الـ5 سنوات الماضية في إدارة العمل العربي المشترك ".



