تحرير محاضر للمخالفين وحملات لرفع الإشغالات والنظافة في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم، عددًا من الحملات على المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى حملات لرفع وإزالة التعديات والإشغالات، ورفع كفاءة الطرق العامة، والاستمرار في أعمال الرصف، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





ففي مدينة كفر الشيخ ، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال التطوير في شوارع غرب وشرق العاصمة، وحملات النظافة الموسعة بقرى محلة موسى، ودقلت، والحمراء، ودقميره، ومتبول، والخادمية، موجهًا باستكمال أعمال التطهير لغرف الصرف بجميع القرى، والتركيز على عوازل أعمدة الإنارة، واستبدال المُتهالك منها.





وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق بإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، تحرير 6 محاضر للمخالفين لعدم ارتداء الكمامات والتزام الإجراءات الاحترازية بالمحال والمقاهي.





كما شهدت قرى مركز دسوق أعمال تطهير وتعقيم، كما تابعت إصلاح كسر بخط مياه الشرب الرئيسي بقرية شابة، وإصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بسنهور المدينة.





كما تابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، الأعمال التمهيدية بمدخل دسوق فوه، استعدادًا للرصف ضمن خطة هيئة الطرق بمسافة 2 كم ، لتمهيد وتجريف ورفع مخلفات التجريف حتى ميدان زويل ، لبدء وضع طبقة الأساس والرصف.





وأشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين على أعمال النظافة بمداخل قرية الحرية و البكاتوش والغنيمي بقلين، ورفع كفاءة الإنارة العامة بحصة الغنيمي بقلين.





فيما تابع أشرف هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي أعمال صيانة الكشافات.ـ وتركيب كشافات ليد جديدة، وتركيب الفرد الخامس على أعمدة الإنارة بنطاق بالمدينة.





من جانبه، أشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم على تكثيف حملات المرور ومتابعة انتظام سير العمل بجميع الوحدات الصحية الريفية على مستوى المركز، ومتابعة سير العمل بوحدة طب الأسرة، ورفع تراكمات المياه الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية بقرية الشيخ مبارك وعدد من القرى، لتأثر المناطق المنخفضة بارتفاع منسوب المياه الجوفية جراء عملية المد والجذر الطبيعية للبحر، ما يؤدى ذلك لارتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية بالمناطق الأكثر انخفاضًا.