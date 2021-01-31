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برلمان

برلماني: تعامل الدولة السليم مع كورونا أتاح لنا الفرصة لتجاوزه وتفادي أضراره

الأحد 31/يناير/2021 - 01:01 ص
النائب علي الدين
النائب علي الدين النجار عضو مجلس النواب
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محمد الشعراوي
قال النائب علي الدين النجار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن فيروس كورونا الذي أصبح حديث العالم في هذا الوقت، تسبب في شلل كثير من الدول وتمكن من إحكام قبضته عليها، مشيرا إلى أن تعامل الدولة المصرية السليم مع هذا الخطر أتاح لنا الفرصة لتجاوزه وتفادي أضرارة على قدر الإمكان.


وأكد "النجار" في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تمتلك مقومات عديدة يتميز بها الإقتصاد المصري ، فضلا عن تنوع عوائد الإقتصاد سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية لافتا إلى الطاقة البشرية الهائلة التي تمتلكها الدولة وراهنت علي وعيها السليم.


وأشار عضو البرلمان إلى ضرورة التكاتف وتضافر الجهود، من أجل دفع عجلة التنمية مرة أخرى، وتجاوز هذه الأزمة مشيدا بالقيادة السياسية الواعية والتي تعاملت مع الأمر بشكل حازم وسريع وحرصها الدائم علي تنفيذ المشروعات القومية، لتنعكس إيجابيتها علي المواطن ويكون هناك تحسن ملموس يشعر به على أرض الواقع.


وأوضح اللواء النجار، أن وعي المواطن له دور كبير في تحقيق أهداف الدولة التنموية، مؤكدا أن غيابه يعد من أخطر المعوقات التي تواجهنا خاصة في ظل إنتشار التكنولوجيا السريع القادرعلي تشويش الوعي وتغييره عن طريق معلومات مغلوطة وكاذبة.


جدير بالذكر ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن الدولة المصرية لم تتأثر بأزمة كورونا بسبب قوة الاقتصاد، معقبا:" كل احتياجات المواطن متوفرة فى الأسواق".

وأضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية. 

أوضح معيط، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل مصر من السياحية.
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