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اقتصاد

اليوم .. آخر موعد لتقديم طلبات التعيين في الضرائب .. قدم الآن

الأحد 31/يناير/2021 - 08:01 ص
الضرائب
الضرائب
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محمد يحيي
تنتتهي مصلحة الضرائب المصرية، صباح اليوم من استقبال آخر طلبات التقدم لـ300 وظيفة مأمور حصر وفحص ضريبي علي مستوي 25 مـأمورية بمختلف محافظات مصر.

وقالت مصلحة الضرائب في تقرير صادر عنها، إنها علي مدار الشهر الماضي اعلنت عن تلك الوظائف من الفئتين أ و ب لمأمور فحص وحصر، مؤكدة أن الطلبات مستمرة حتي نهاية اليوم الأحد الموافق 31 من يناير الجاري.

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بحسب اعلان للمصلحة برقم 2 لسنة 2020،  والذي اشترطت فيه في المتقدمين لشغل تلك الوظائف أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولائقا طبيا ومن المقيمين بالمناطق الضريبية المطلوبة ومثبت بالرقم القومي و أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.


ذكرت المصلحة أنه ينبغي على المتقدمين لشغل وظائف من الفئة أ أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جدًا على الأقل، مع توافر شهادة تدريب او خبرة لمدة سنه على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الالكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، أما بالنسبة للفئة (ب) بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل، وبوجه عام ألا يجاوز عمر المتقدم عن 27 عاما حتي صدور ذلك الإعلان.

وأشارت المصلحة إلى أنه ينبغي على المتقدمين، تقديم صورة من المؤهل الدراسي وبطاقة رقم قومي سارية وشهادة ميلاد مميكنة وصورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية او الإعفاء منها بالنسبة للذكور وصورة من صحيفة الحالة الجنائية وصورة شخصية  وصورة من شهادة الخبرة أو التدريب للمتقدمين من الفئة أ.

وطالبت المصلحة المتقدمين بسحب المستندات قبل بدء عمليات التسجيل الإلكتروني للطلبات.


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