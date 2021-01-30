بسبب قصة شعر.. نجم فى الدوري الإنجليزي مهدد بالسجن... تفاصيل

أثار أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الجدل بعد نشر صورة له تم وصفها بأنها غير قانونية، وتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قام حلاق بتجربة قصة شعر للاعب كرة قدم البرازيلي أحد نجوم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وقام بها مصمم قصات الشعر توم باكستر، يوم الجمعة، على سبيل التجربة، لكن لم يعلم المهاجم أن هذه القصة قد تتسبب له في الكثير من المتاعب.





وقام جولينتون مهاجم (نيوكاسل يونايتد) بنشر صورة له بهذه القصة الغريبة على حسابه بموقع الصور إنستجرام، رغم أنه قد يعاقب بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإغلاق محلات تصفيف الشعر.





ودافع مصفف الشعر عنه بأنه إذا لم يقم بقص شعره فإن أحد آخر سيفعل ذلك، و قام بقص شعره خلال وجوده بمفرده في الصالون، نظرا لاستقباله العديد من لاعبي كرة القدم بمواعيد مسبقة.





وفي الوقت نفسه يقبل مصفف الشعر وصفه بأنه خاطئ نظرا لانه ليس فوق القانون، واعترف باكستر أنه قام بقص شعر عدد من اللاعبين في صالونه في نيوكاسل أثناء الإغلاق، لكنه قال إن عليه تحمل نتيجة الأمر.





ومن المعروف عنه أنه واحد من اشهر مصففي الشعر في نيوكاسل، ولديه العديد من العملاء المشاهير وصفوة المجتمع، مشيرا إلى أن زيارة جولينتون كانت جزءًا من جلسة تصفيف شعر ولكن ألقى اللوم على اللاعب بأنه ما كان يجب أن يفعل ذلك وينشر الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي في ظل تفشي الوباء.





ودافع مصفف لشعر باكستر عن نفسه بانه أنفق 20 ألف جنيه إسترليني لتأمين الصالون الخاص به من عدوى كوفيد-19، ويرتدي هو وزملاؤه أقنعة وجه، مع إجراء مسحة للعميل قبل استقباله في الصالون و إجراء مسحة شخصية له بصورة مستمرة.