اللقب يبتعد.. ريال مدريد يتعرض لهزيمة أمام ليفانتي بالدوري الإسباني

وتوقف رصيد الملكي عند النقطة 40 في المركز الثاني، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى النقطة 26 في المركز التاسع.





وبدأ ريال مدريد المواجهة عازما على تحقيق الثلاث نقاط، وبعد 9 دقائق من بداية المباراة تعرض اللاعب البرازيلي ميليتاو مدافع الميرينجي للطرد بعد العودة لتقنية الفيديو ليكمل الملكي المواجهة حتى النهاية منقوصا من مدافعه.





وبعد 4 دقائق من طرد ميليتاو، نجح أسينيسو في وضع ريال مدريد بالمقدمة بعدما سجل هدفا في الدقيقة 13 من زمن اللقاء، بعدما استغل تمريرة رائعة من توني كروس حولها نحو شباك ليفانتي بنجاح. ونجح ليفانتي في إدراك التعادل عند الدقيقة 32 عن طريق لويس موراليس من تسديدة رائعة سكنت شباك كوروتوا بامتياز.





وأنقذ في تيبوا كورتوا في الشوط الثاني ريال مدريد، حيث نجح في التصدي لركلة جزاء لصالح ليفانتي، ولكن أصحاب الأرض نجحوا بعد ذلك في خطف الثلاث نقاط عن طريق روجر مارتي بعد جملة رائعة من لاعبي ليفانتي، انتهت بنجاح في شباك الميرينجي. وبعد تلك الخسارة ابتعد ريال مدريد بشكل كبير عن أتليتكو مدريد المتصدر بفارق 7 نقاط، مع العلم بأن الملكي خاض مباراتين أكثر من الروخيبلانكوس، وفي حالة تفوق رجال سيموني في المباراتين المتبقيتين له سيوسع الفارق مع الملكي لـ 13 نقطة.