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رياضة

وفد من مرشحي عضوية الاتحاد الليبي للكرة في زيارة لنادي الزمالك

السبت 30/يناير/2021 - 07:30 م
وفد من مرشحي عضوية
وفد من مرشحي عضوية الاتحاد الليبي في زيارة لنادي الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي

 استقبل اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي رئيس نادي الزمالك، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي وفدا من المرشحين لعضوية الاتحاد الليبي لكرة القدم من أجل تبادل، واكتساب الخبرات، والوقوف على أهم المستجدات في المجال الرياضي مع ناد كبير بحجم الزمالك.

 وخلال الزيارة تبادل الجانبان تقديم الدروع التذكارية، كما أشاد الوفد الليبي بحسن الاستقبال من قبل اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

وحضر من الجانب الليبي الحكمان الدوليان نصر الدين قرين، ووحيد صالح، واللاعب السابق عبد الله سالم بحضور المعلق الرياضي رامي بهجت، ورفعت الفناجيلي رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الرياضي.


ومن جانب نادي الزمالك حضر المستشار سامي صبحي أمين الصندوق، والدكتور يحيى كمال حلمي والدكتور حسين السمري، وإبراهيم عبدالله أعضاء اللجنة التنفيذية والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي, والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.


 وتفقد الوفد الليبي في نهاية الزيارة منشآت النادي وأشادوا بها.
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