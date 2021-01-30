الديهي: الدولة لا تترك شيئًا للصدفة.. وتضع الخطط الشاملة قبل تنفيذ أي مشروع.. فيديو





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة "تن"، قائلا:" زمان المشروعات العامة كانت بتتنفذ حسب الأهواء".





وتابع الديهي، أن الدولة اليوم لا تترك شيئا للصدفة، وتنتهج وضع الخطط الشاملة قبل تنفيذ أى مشروع، لتلبي احتياجات الدولة المصرية.





وأضاف الديهي، قائلا:" الوقت اللى احنا فيه مش وقت فهلوة على الاطلاق وحاليا الدولة بتشتغل بالتفكير العلمى، كل محافظات مصر ستشهد إنشاء جامعات جديدة تعكس التوجة التنموي والتنويري، والتكنولوجى للدولة.





و اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

استعرض الإعلامي نشأت الديهي اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، بشأن المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية".