الديهي: الدولة لا تترك شيئًا للصدفة.. وتضع الخطط الشاملة قبل تنفيذ أي مشروع.. فيديو

استعرض الإعلامي نشأت الديهي اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، بشأن المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية".
وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة "تن"، قائلا:" زمان المشروعات العامة كانت بتتنفذ حسب الأهواء".
وتابع الديهي، أن الدولة اليوم لا تترك شيئا للصدفة، وتنتهج وضع الخطط الشاملة قبل تنفيذ أى مشروع، لتلبي احتياجات الدولة المصرية.
وأضاف الديهي، قائلا:" الوقت اللى احنا فيه مش وقت فهلوة على الاطلاق وحاليا الدولة بتشتغل بالتفكير العلمى، كل محافظات مصر ستشهد إنشاء جامعات جديدة تعكس التوجة التنموي والتنويري، والتكنولوجى للدولة.