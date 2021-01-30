من داخل غرفة الملابس.. محمد عادل فتحي يهنئ لاعبي المقاولون العرب بالفوز على إنبي

حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على التواجد في غرفة الملابس للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتقديم التحية والتهنئة للاعبين بعد الفوز على انبي.





وحقق المقاولون العرب الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.





وتمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل هدف التقدم لصالح المقاولون في الدقيقة 44.





و يدرك انبي التعادل في الدقيقة 58 عن طريق كريم طارق.





و تمكن أحمد داوودا من استعادة التقدم لذئاب الجبل في الدقيقة 62.





بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 10 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد إنبي عند 13 نقطة في المركز السابع.