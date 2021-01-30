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منوعات

لن تصدق.. سيدة تحتفظ بجثة والدتها 10 سنوات في الفريزر

السبت 30/يناير/2021 - 09:01 م
منزل يوشينو في طوكيو
منزل يوشينو في طوكيو
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أماني إبراهيم
تعلق سيدة يابانية الزائد لوالدتها دفعها لارتكب واقعة غريبة قد لا يصدق حدوثها عقل بشري، حيث احتفظت بجثة والدتها لفترة تزيد عن 10 سنوات دون دفنها بطريقة غريبة.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة بعد العثور على جثة والدتها المتوفاة في ثلاجة في شقتها، وتم اكتشاف الأمر بصدفة غريبة للغاية.

وكان قد أبلغ مصدر - لم يتم ذكر اسمه - عن شكوكه في سيدة يابانية تدعى يومي يوشينو وعمرها 48 عاما، ظلت في منزلها لمدة 10 سنوات وعندما سألها الجيران عن سبب بقائها في المنزل طوال هذه المدة قالت إنها لا ترغب في الخروج من المنزل.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مصادر بالشرطة أنه تمت مداهمة المنزل التي تقيم فيه في طوكيو، بعدما عثر عامل نظافة على الجثة بعد أن أجبرت يوشينو على مغادرة الشقة بسبب عدم دفع الإيجار.

وخلال البحث في المنزل عثروا على جثة والدتها مجمدة في الفريزر، وبعد فحص الشرطة للجثة جيدا، أعلنت الشرطة إنه لم تكن هناك جروح ظاهرة على الجثة المجمدة.

ولكن لم تستطع السلطات تحديد وقت وفاة المرأة وسببها، وقالت الشرطة إن الجثة كانت مثنية في الثلاجة، وتم اعتقالها و يوم الجمعة في فندق بمدينة تشيبا قرب طوكيو.
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