شرفونا... الجماهير تدعم الأهلي في كأس العالم للأندية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #المونديال_للابطال_شرفونا دعما للنادي الاهلي في كأس العالم للأندية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "الأهلي دائمًا مصدر فخرنا وسعادتنا افتخر كونك أهلاوي #المونديال_للابطال_شرفونا" و "يا جدع وربنا عظمة،، انتمائي وحبي للأهلي مش من فراغ والله".
وقال أخرون "إن شاء الله تشرفونا،، كعادة الأهلي دائمًا في المحافل الدولية" و "كل الدعم ليكم ي أبطال أفريقيا
الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ولسه غيرنا عايش في الوهم والمؤامرات واخره يتفرج علينا علي الشاشات #المونديال_للابطال_شرفونا".
ومن المقرر ان يواجه النادي الأهلي المصري فريق الدخيل القطري مساء 4 فبراير القادم في أول مواجهات الفريقين بكأس العالم للأندية.