شرفونا... الجماهير تدعم الأهلي في كأس العالم للأندية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #المونديال_للابطال_شرفونا دعما للنادي الاهلي في كأس العالم للأندية.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الأهلي دائمًا مصدر فخرنا وسعادتنا افتخر كونك أهلاوي ‎#المونديال_للابطال_شرفونا" و "‏يا جدع وربنا عظمة،، انتمائي وحبي للأهلي مش من فراغ والله".









وقال أخرون "‏إن شاء الله تشرفونا،، كعادة الأهلي دائمًا في المحافل الدولية" و "‏كل الدعم ليكم ي أبطال أفريقيا

الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ولسه غيرنا عايش في الوهم والمؤامرات واخره يتفرج علينا علي الشاشات ‎#المونديال_للابطال_شرفونا".









ومن المقرر ان يواجه النادي الأهلي المصري فريق الدخيل القطري مساء 4 فبراير القادم في أول مواجهات الفريقين بكأس العالم للأندية.



















