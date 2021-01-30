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رياضة

شرفونا... الجماهير تدعم الأهلي في كأس العالم للأندية

السبت 30/يناير/2021 - 07:41 م
الأهلي
الأهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #المونديال_للابطال_شرفونا  دعما للنادي الاهلي في كأس العالم للأندية.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الأهلي دائمًا مصدر فخرنا وسعادتنا افتخر كونك أهلاوي ‎#المونديال_للابطال_شرفونا" و "‏يا جدع وربنا عظمة،، انتمائي وحبي للأهلي  مش من فراغ والله".


وقال أخرون "‏إن شاء الله تشرفونا،، كعادة الأهلي دائمًا في المحافل الدولية" و "‏كل الدعم ليكم ي أبطال أفريقيا 
الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ولسه غيرنا عايش في الوهم والمؤامرات واخره يتفرج علينا علي الشاشات ‎#المونديال_للابطال_شرفونا". 


ومن المقرر ان يواجه النادي الأهلي المصري فريق الدخيل القطري مساء 4 فبراير القادم في أول مواجهات الفريقين بكأس العالم للأندية. 





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