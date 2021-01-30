غدا.. مجلس النواب يواصل تقييم أداء الحكومة وبرامجها.. يستمع لبيان وزيري النقل والبترول.. و10 وزراء أمام البرلمان خلال 5 أيام

- لجان البرلمان تناقش قوانين الموارد المائية والري وإنشاء الهيئة لضمان جودة التعليم و الاعتماد

- لجان البرلمان تناقش بيانات وزارة التعاون الدولي و وزارة القوى العاملة

- لجنتا النقل و القوى العاملة تناقشان مواجهة و حل مشكلات العمالة المؤقتة وعمالة التشجير

- أفريقية النواب تناقش دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العلاقات المصرية الإفريقية

- لجان البرلمان تناقش الأثر التشريعي لقواعد التصرف في أملاك الدولة و قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

- الأربعاء.. لجان البرلمان تناقش قانونى إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات و مكافحة الإرهاب









يواصل مجلس النواب جلساته غدا الأحد للاستماع البيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم و الخطط المستقبلية ، و يأتي ذلك في الوقت الذكري تعد فيه اللجان النوعية تقارير حول بيانات الجكومة لعرضها على الجلسة العامة بعد صياغة التوصيات.

وتشهد جلسة غد الأحد إلقاء بيان وزير النقل المهندس كل الوزير عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ، و بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





وتشهد جلسات بعد غدا الاثنين القاء بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ، و بيان د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





‏ويشهد المجلس يوم الثلاثاء القادم القاء بيان المستشار عمر مروان وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ، و كذلك بيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويشهد يوم الأربعاء بمجلس النواب القاء بيان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة و كذلك بيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





‏ويشهد يوم الخميس القاء بيان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ، و كذلك بيان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





وتعقد لجان البرلمان اجتماعاتها خلال الاسبوع الجاري لمناقشة ما ورد على اجندتها حيث تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماع غدا الاحد للاستماع إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين الموافق 25 من يناير 2021.





وتعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية اجتماع اليوم الاحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار" قانون الموارد المائية والري ، و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





وتعقد لجنة التعليم و البحث العلمي اجتماعا غدا الاحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني ، و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.





وتعقد لجنة الادارة المحلية اجتماع الاحد لعرض مذكرة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017،وتعديلاتها.





وتستكمل لجنة الخطة و الموازنة بعد غد الاثنين مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.





و تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".

و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.





و تستكمل لجنة التعليم و البحث مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.





وتناقش لجنة الصحة الاثنين تقريري مشروعي قانونيين تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.





و تستعرض لجنة النقل و المواصلات اقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، في ضوء المناقشات التي دارت بشأنها.





و تعقد لجنة حقوق الانسان لقاء الاثنين مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.





كما تناقش لجنة العلاقات الخارجية بعد الثلاثاء بيان وزارة التعاون الدولي الذي القته وزيرة التعاون الدولة رانيا المشاط تحت قبة البرلمان.





و تستكمل لجنة الدفاع و الأمن القومي مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

و تستمع لجنة القوى العاملة الثلاثاء إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، وعمالة التشجير والعمال على حساب الصناديق، والعمالة غير المنتظمة، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، من مشكلة تسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وصرف البدل النقدي للإجازات، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.





و تستمع لجنة الثقافة و الاعلام و الاثار إلى بيان الدكتورة وزير الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





وتستعرض لجنة النقل و المواصلات بيان المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ووضع استراتيجية اللجنة في متابعة ما جاء بالبيان.





وتناقش لجنة الشئون الدستورية و التشريعية الاربعاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.





و تناقش اللجنة ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015





و تدرس لجنة النقل و المواصلات الاربعاء ما جاء ببيان وزير النقل الذى ألقاه أمام المجلس، وذلك فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر. و الهيئة القومية للإنفاق.





و تناقش لجنة الشباب و الرياضة بيان وزير الشباب والرياضة في بيانه عن موقف الوزارة من برنامج عمل الحكومة،والذي ألقاه امام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الخميس الموافق 21 من يناير 2021.





وتعقد لجنة الشئون الافريقية اجتماع الاحد لمناقشة دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم العلاقات المصرية الإفريقية.





كما تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماع مناقشة رؤى الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأولمن الفصل التشريعي الثاني.





و تعقد لجنة الاقتراحات و الشكاوي اجتماع الاحد الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إصلاح مأخذ المياه الخاص بمحطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط ، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى ضبط عملية البناء و الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحى المشتل بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية و الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية القاضي مشتهرمركز طوخ – محافظة القليوبية و ا لاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن الانتهاء من إنشاء محطات رفع الصرف الصحي بمركز العدوة– محافظة المنيا.





كما يناقش الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صرف حافز المعلمين الخاص بمعلمي الصف الثالث الابتدائي وذلك طبقا لمنظومة التعليم الجديدة و الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة أخميم محافظة سوهاج، وذلك بإزالة المباني القديمة المقامة المتهالكة بمساحة 437م، وإنشاء مبنى جديد و الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن إنشاء مدارس عزبة الشمس، بنى شبل، تيمور، أم رماد الابتدائية والثانوية، والطينة الثانوية، وجناح بمدرسة بهنباي (ب) محافظة الشرقية و الاقتراح برغبة المقدم من النائب أمبارك محمد أحمد عامر، بشأن إقامة مدرسة صناعية لخدمة منطقة البياضية، وقريتي الجبلاء والإشراف- محافظة قنا.





كانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد اجتمعت بتاريخ الأحد 17 من يناير 2021 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في أول اجتماع لها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.





و نظرت اللجنة العامة موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة علىثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالًا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منهاعن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.





و ذكر بيان اللجنة العامة حينها أنه " و قد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج قررت اللجنة العامةاستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء و الوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية-على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.





ونظرت اللجنة أربعة موضوعات على النحو التال: الأول: يتعلق بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة وذَكًّر المستشار الدكتور بالمسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية.





وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه،وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.





وناقشت اللجنة وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك فيجلسات المجلس واجتماعات لجانه أكدت اللجنة العامة على أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع الأعضاء باللجان النوعية و الهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية في كافة مناحى حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.





و ناقشت اللجنة التنظيم دخول مرافقي الأعضاء في المجلس نوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.