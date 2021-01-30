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أخبار العالم

مبادرة أخوية من شعب مصر وقيادته.. برلماني لبناني يشكر السيسي على المساعدات الطبية

السبت 30/يناير/2021 - 07:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قسم الخارجي
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن النائب بمجلس النواب اللبناني محمد الحجار أجرى اتصالين بالسفير المصري ياسر علوي والقنصل العام في السفارة المصرية المستشار أحمد إمام، لشكرهما على المساعدات الطبية التي قدمتها مصر إلى لبنان.

وكان الاتصالان بحسب بيان مكتب الحجار، "مناسبة لشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على رسائل التضامن السياسية والإنسانية تجاه لبنان وشعبه، إن كان في المبادرات والاتصالات المستمرة لدعم الدولة ولإخراج لبنان من أزماته، أو في المساعدات التي تقدمها مصر للبنانيين، إن كان في المستشفى الميداني العسكري والمركز الطبي المقدم منذ العام 2006 أو في الجسر الجوي المفتوح أثناء وبعد الانفجار الكارثي في المرفأ". 

ونوه الحجار بـ "المبادرة الأخوية للشعب المصري وقيادته، والحس العالي بالمسؤولية التي تتحلى بها مصر دائما في الإستحقاقات، والملمات تجاه البلدان العربية، ومن ضمنها لبنان، الذي تلقى البارحة بواسطة معالي وزيرة الصحة المصرية مساعدات، نقلتها ثلاث طائرات عسكرية، إثنتان منها من وزارة الصحة المصرية عبارة عن 15 طنا من المستلزمات الطبية والوقائية وأدوية علاج لفيروس كورونا، لدعم القطاع الصحي، و 16 طنا من حليب الأطفال لتخفيف الأزمة التي يعيشها لبنان اليوم، بفعل فقدان هذه السلعة من الأسواق".

وتمنى الحجار على المسؤولين في السفارة المصرية "نقل شكره للجامعة العربية وأمينها العام للمساعدات التي تقدمها وآخرها ما حملته بالأمس الطائرة العسكرية الثالثة من أجهزة تنفس طبية لدعم النظام الصحي في لبنان".
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