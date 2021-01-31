بتكلفة 5.2 مليار جنيه .. 10 مميزات اقتصادية وسياحية لـ محور 30 يونيو

محور 30 يونيو هو المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس وأحد المشروعات التي خطط لها جهاز تعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان ضمن خطة الطرق لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي .





بدأ تنفيذ المشروع في فبراير 2015 وتم انتهاؤه في نوفمبر 2019 بتكلفة 5.212 مليار جنيه.





في فبراير 2015، كانت إشارة البدء لإنشاء محور تبادلي موازٍ لقناة السويس، بهدف ربط مدن القناة بالدلتا من جهة وبطريق الجلالة والصعيد من جهة أخرى.





ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا، وتنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة والمطرية والجمالية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها، بجانب رفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق ماديًا واقتصاديًا، وخلق فرص تنموية جديدة تسهم فى زيادة الدخل القومى المصرى، وتوفير فرص العمل، ووضع أماكن أثرية على خريطة السياحة كمناطق (تل دفنة – كفرى وجزيرة تنيس).





كما يسهم المحور فى الإسراع بمعدلات التنمية، وتطوير وربط موانئ مصر ببعضها، فضلا عن زيادة الربط بين سيناء والدلتا وتنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة والمطرية والجمالية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية مما يسهم فى إسراع معدلات التنمية.





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وتنشر صدى البلد خريطة مسار محور 30 يونيو لبيان مدى اهميته الاقتصادية والاستراتيجية .





يبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارًا بالطريق الدولي الساحلي ( بورسعيد - دمياط ) ويمتد جنوبًا حتى علامة الكيلو 94 طريق القاهرة - الإسماعلية الصحراوي ، ويتكامل مع باقي أجزاء المحور الممتدة حتى طريق الجلالة .





أبرز 10 معلومات عن محور 30 يونيو:

ـ طريق حر مزدوج بطول 95 كيلومترا وعرض 80 مترا.

- اقصى سرعه للطريق هي 120 كم .

ـ يشمل 17كباري رئيسي.

ـ يشتمل على 18 نفقا.

- يوجد به 6 كباري عمودية .

- يحتوي على محطتين خدمة .

- يحتوي على مدقين جانبين لخدمة الأهالي والمزارع .

- تم اقامة الطريق بإستخدام 9 مليون متر مربع من الأسفلت .

- يحتوي الطريق على 400 كيلو متر حواجز خرسانية .

- شارك في الإنشاء 150 الف عامل من 30 شركة مصرية