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فن

حتوحشني ياحبيب الملايين .. رسالة مؤثرة من ياسين أحمد السقا لـ جده محمد الصغير

السبت 30/يناير/2021 - 07:56 م
ياسين وجده محمد الصغير
ياسين وجده محمد الصغير ووالدته
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محمد بدران





وجه ياسين احمد السقا، نجل الإعلامية مها الصغير، رسالة إلى جده مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


ونشر "ياسين" صورة تجمعه بجده ووالدته وأفراد عائلته خلال احتفالات بعيد ميلاده العام الماضي  الذي يتوافق يوم 30 يناير وكتب "يا حبيبي يا حمودي وحشني أوي متعود كل 30 يناير ييجي ويزورني ويحتفل معايا بعيد ميلادي .. ونقعد ونهزر ونتفرج على أفلام في عيد ميلادي ..السنة مقدرتش.. حتوحشني ياحبيب الملايين .. انت قلت انك مبسوط .. يبقى انا مبسوط.. يافنان الأعظم عالميا .. ربنا يرحمك".


واستقبل أحمد السقا زوج ابنة المصفف الراحل، المشاركين في عزاء محمد الصغير، حيث حرص عدد من النجوم على حضور العزاء كان من بينهم الفنانة يسرا، هاني رمزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج محمد سامي، والمنتج عماد زيادة وغيرهم مما جمعتهم علاقة صداقة بالراحل.


وكانت صلاة الجنازة قد أقيمت عقب ظهر اليوم الجمعة في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وتم دفن جثمانة بمقابر أسرته.


يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.


وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة  له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة". والدعاء".




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