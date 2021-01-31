صحة الوادي الجديد: تنفيذ 60% من إنشاءات مستشفى الداخلة بتكلفة 513 مليون جنيه

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد ، السبت، عن تنفيذ 60 % من مشروع إنشاء مستشفى الداخلة العام بمدينة موط.





وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن المستشفى ستدخل الخدمة العام المقبل 2022م، بعد الانتهاء من أعمال البناء والتجهيزات الهندسية والفنية بتكلفة 513 مليون جنيه، كما أن المستشفى مزودة مهبط طائرة هيلوكوبتر، كإسعاف طائر.





وأوضح محروس، أن المستشفى على مساحة 22 الف متر مربع، ومساحة المبنى الطبي 7 الاف متر وبقوة 118 سرير لخدمة أبناء الإقليم.





وفي ذات السياق اوضح وكيل وزارة الصحة أنه كان هناك اتفاق بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، أن يطبق نظام التأمين الصحي الشامل في الوادي الجديد في شهر يوليو 2020، وتم الاتفاق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءة منشئات الوادي الجديد التابعة لوزارة الصحة، وجاري حاليًا ما يسمى بـ" المسح الإنشائي"، لمطابقة هذه المنشأت بالكود المصري الذي يطبق معايير تطبيق جودة نظام التأمين الصحي الشامل وتحديد المنشأت التي تحتاج لرفع كفاءة أو إضافة منشأت جديدة.

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واكد محروس أن المحافظه بها 59 منشأة طبية في قطاع الرعاية الأساسية، وتشكل نسبة العجز فيها من 45-50 % ونتغلب على مشكلة العجز في الكوادر الطبية من خلال عدة محاور أبرزها تدوير القوى البشرية بتنفيذ مأموريات للأطباء المقيمين بالمستشفيات المركزية والعامة للوحدات الصحية في القرى لمدة 3 أشهر، كما يجري تنفيذ قوافل طبية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للقرى البعيدة والمحرومة، أضافة لتقسيم العمل في الوحدات الصحية القروية القريبة من بعضها لفترات عمل صباحي ومسائي من خلال الطبيب المتواجد في الوحدة القروية.





وأضاف وكيل الوزاره ، أنه يجري التعاقد مع جامعات أو أطباء في تخصصات نادرة لتقديم الخدمة الطبية بشكل أسبوعي بالمحافظة مثل جامعة أسيوط، بالإضافة إلى تفعيل الوزيرة لقانون رقم 184 لمدة الخدمة لمدة عامين للأطباء الذين بلغوا سن التقاعد القانوني للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى تفعيل تقنية العلاج عن بعد والتي تقدم الخدمة لأبناء المحافظة بالتعاون مع عدة جامعات مختلفة.





في ذات السياق قال وكيل وزارة الصحة في محافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، إن رصيد الأكسجين بكافة المستشفيات العاملة داخل المحافظة بصفة عامة، ومستشفيات العزل الصحي خاصة، تكفي مدة 15 يومًا.





وأكد محروس، أن بعض المستشفيات يصل رصيدها الاحتياطي إلى 10 أيام، مشيرًا إلى أن مراجعة وتجديد رصيد الأكسجين على مستوى المحافظة كافي، ولا يوجد أي مشكلات بشأن غاز الأكسجين بالمستشفيات.





ولفت وكيل الصحة بالوادي الجديد أيضًا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بشكل ملحوظ يوميًا على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، مناشدًا المواطنين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن وعي المواطن هو الفيصل في وقف ومجابهة فيروس كورونا بالمحافظة.