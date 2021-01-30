نشأت الديهي مهاجما محمد ناصر: فتاة الإخوان اللعوب .. فيديو





وهاجم الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، الإرهابى الهارب، إبراهيم منير القائم بإعمال جماعة الإخوان الإرهابية فى لندن، وكذلك الإرهابي الهارب محمد ناصر، واصفا إياه بـ "فتاة الإخوان اللعوب".







وجاء ذلك الهجوم من الديهى، لوصف محمد ناصر ثورة 25 يناير بغزوة "أحد".





وكان هاجم نشأت الديهى، قطر وقناة الجزيرة قائلا:" ديل الكلب عمره ما يتعدل" وسياستها ضد الدولة العربية لم تتغير.



وأضاف الديهي الخلافات العربية الدول قادرة على مواجهتها بشرط أن يكون هناك صدق فى النيات.

وأوضح نشأت الديهى، أن قطر خلية فاسدة فى جسد الأمة العربية، والجزيرة الإرهابية لا تتوقف عن مهاجمة مصر.

قال الإعلامى نشأت الديهى، إن مصر ترفع شعار الحفاظ على الدولة الوطنية والجيش الوطني، لكل الدول العربية.