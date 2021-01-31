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اقتصاد

اليوم .. البنوك تستأنف عملها بعد 3 أيام إجازة

الأحد 31/يناير/2021 - 04:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

تستأنف البنوك عملها صباح اليوم الأحد الموافق 31-1-2021؛ بعد اجازاتها الممنوحة بقرار رسمي من البنك المركزي المصري منذ الخميس الماضي.

وبحسب تعليمات صادرة عن البنك المركزي المصري، فإنه تم تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية خلال الخميس الماضي للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية .

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قال البنك المركزي المصري إن تلك التعليمات جاءت بالتوافق مع قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باعتبار ذلك اليوم إجازة رسمية بالبلاد.

وأشار البنك المركزي إلي عودة العاملين بالجهاز المصرفي لعملهم اعتبارا من اليوم الأحد.
وبمقتضي قرار البنك المركزي فإن البنوك حصلت علي 3 أيام إجازة تتضمن عطلة احتفالات ذكري ثورة 25 يناير و عيد الشرطة بخلاف يومي الراحة الرسمية المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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