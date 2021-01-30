لن نصدر أي لقاح منتج في أوروبا.. خلاف حاد بين المفوضية الأوروبية وأسترازينيكا.. تفاصيل

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسل، إنه بعد اعتماد لقاح أسترازينيكا اعلنت الشركة أنها سوف تسلم 25 % فقط من اللقاحات التي اتفقت على تسليمها لـ المفوضية الاوروبية.
وأضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استرازينيكا تعاقدت على تسليم الجرعة بـ 1.78 يورو في أوروبا ولكنها اتفقت على توريد الجرعة الواحدة لجنوب أفريقيا بـ 20 يورو للجرعة الواحدة".
وتابع مجدي يوسف:" المفوضية الأوروبية أعلنت أن شركة استرازينيكا كاذبة وهناك خناقة بمعنى الكلمة بين المفوضية الأوروبية واسترازينيكا".
وأكمل مجدي يوسف:" هذا ليس سباقا من أجل الأموال ولكنه حديث عن ارواح ناس والمفوضية الأوروبية وضعت آلية محددة بأنها لن تسمح لاي لقاح ينتج على الأراضي الأوروبية بالتصدير إلى الخارج إلا بعد موافقة المفوضية الأوروبية ".
وتابع مجدي يوسف:" الاتحاد الأوروبي قام بتمويل كل أموال الأبحاث التي استخدمتها استرازينيكا في تطوير اللقاح، مضيفا:" العقود المبرمة قبل قرار المفوضية الأوروبية سارية ويتم تسليم التوريدات للمتعاقدين مثل تعاقد مصر مع استرازينيكا".