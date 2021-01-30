البنوك تستأنف العمل غدا بعد إجازة عيد الشرطة و٢٥ يناير

تستأنف البنوك عملها غدا الأحد ؛ بعد اجازاتها الممنوحة بقرار رسمي من البنك المركزي المصري منذ الخميس الماضي.
وحسب تعليمات صادرة عن البنك المركزي المصري، تم تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية خلال الخميس الماضي للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية .
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وقال البنك المركزي المصري إن هذه التعليمات جاءت بالتوافق مع قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باعتبار ذلك اليوم إجازة رسمية بالبلاد.
وأشار البنك المركزي إلي عودة العاملين بالجهاز المصرفي لعملهم اعتبارا من اليوم الأحد.
وبمقتضي قرار البنك المركزي فإن البنوك حصلت علي 3 أيام إجازة تتضمن عطلة احتفالات ذكري ثورة 25 يناير و عيد الشرطة بخلاف يومي الراحة الرسمية المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.