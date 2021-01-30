البنوك تستأنف العمل غدا بعد إجازة عيد الشرطة و٢٥ يناير





وحسب تعليمات صادرة عن البنك المركزي المصري، تم تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية خلال الخميس الماضي للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية .





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وقال البنك المركزي المصري إن هذه التعليمات جاءت بالتوافق مع قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باعتبار ذلك اليوم إجازة رسمية بالبلاد.





وأشار البنك المركزي إلي عودة العاملين بالجهاز المصرفي لعملهم اعتبارا من اليوم الأحد.



