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رياضة

محمد مجدي قفشة بـ الشورت والشبشب قبل مواجهة الدحيل.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 08:15 م
قفشة
قفشة
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محمد بدران

شارك النجم محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب القلعة الحمراء، متابعيه عبر خاصية ستوري علي حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهر محمد قفشة وهو يصور نفسه بكاميرا الموبايل الخاص به مرتديا تيشيرت وشورت أسود مع "الشبشب" فى أول أيام المعسكر الأحمر فى الدوحة.

ويستهل الأهلي مشواره في منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم

انتهي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم من جلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية، الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي أقيمت داخل مقر إقامة الفريق.

وحرص ممثلو «فيفا» على التقاط الصور الخاصة بتقديم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق واللاعبين.



محمد مجدي قفشة بـ الشورت والشبشب قبل مواجهة الدحيل.. شاهد
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