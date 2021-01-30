تأهيل وتبطين 7 ترع بمراكز بدمياط بتكلفة 99 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه جار تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل ٥ ترع بمراكز المحافظة بطول ٢٧.٧ كيلو متر طولى بتكلفة قدرها ٩٠ مليون جنيه، فضلًا عن بدء إجراءات ترسية ٢ ترعة بطول ٣ كيلو مترات طولية بتكلفة قدرها ٩ ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لرفع كفاءة البنية التحتية المائية وتقليل الفاقد من المياه خلال عامين بتكلفة تتجاوز ١٨ مليار جنيه بالمرحلة الأولى..

أوضحت "المحافظ" ان الترع الجارى تنفيذ هذه الأعمال بها والتى تتم من خلال مديرية الموارد المائية والرى هى "ترعة البنك" بطول ٥.٥ كم طولى بمركز كفر سعد، و "ترعة شلبى" بطول ٣.١٧ كم طولى، وأيضًا "ترعة الطابية" (ترعة حلاوة) بطول ٤.٨ كم طولى بمركز كفر البطيخ و"ترعة زغلولة" وفرع واحد زغلولة بطول ٦.٥ كم طولى بمركز فارسكور وأخيرًا "ترعة السنانية" بطول ٥.٨ كم طولى بمركز دمياط.





منوهة الى أنه ووفقًا للمبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والمقرر تنفيذها بمركز كفر سعد، سيتم تنفيذ أعمال التأهيل لعدد ٨ ترع بقرى المركز بتكلفة مبدئية ١٤٠ مليون جنيه.



