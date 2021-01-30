ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تأهيل وتبطين 7 ترع بمراكز بدمياط بتكلفة 99 مليون جنيه

السبت 30/يناير/2021 - 09:10 م
تأهيل وتبطين ٧ ترع
تأهيل وتبطين ٧ ترع بمراكز بدمياط بتكلفة ٩٩ مليون جنيه
Advertisements
زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه جار تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل ٥ ترع بمراكز المحافظة بطول ٢٧.٧ كيلو متر طولى بتكلفة قدرها ٩٠ مليون جنيه، فضلًا عن بدء إجراءات ترسية ٢ ترعة بطول ٣ كيلو مترات طولية بتكلفة قدرها ٩ ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لرفع كفاءة البنية التحتية المائية وتقليل الفاقد من المياه خلال عامين بتكلفة تتجاوز ١٨ مليار جنيه بالمرحلة الأولى..

 أوضحت "المحافظ" ان الترع الجارى تنفيذ هذه الأعمال بها والتى تتم من خلال مديرية الموارد المائية والرى هى "ترعة البنك" بطول ٥.٥ كم طولى بمركز كفر سعد، و "ترعة شلبى" بطول ٣.١٧ كم طولى، وأيضًا "ترعة الطابية" (ترعة حلاوة) بطول ٤.٨ كم طولى بمركز كفر البطيخ و"ترعة زغلولة" وفرع واحد زغلولة بطول ٦.٥ كم طولى بمركز فارسكور وأخيرًا "ترعة السنانية" بطول ٥.٨ كم طولى بمركز دمياط.

منوهة الى أنه ووفقًا للمبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والمقرر تنفيذها بمركز كفر سعد، سيتم تنفيذ أعمال التأهيل لعدد ٨ ترع بقرى المركز بتكلفة مبدئية ١٤٠ مليون جنيه.

فيما وقد أكدت مديرية الموارد المائية والرى، أنه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال هذا المشروع لتوفير المياه ورفع كفاءة شبكة الترع لخدمة المزارعين و المساهمة في تطوير الريف المصرى.

اقرأ أيضا:
تأهيل وتبطين 7 ترع بمراكز بدمياط بتكلفة 99 مليون جنيه
تأهيل وتبطين 7 ترع بمراكز بدمياط بتكلفة 99 مليون جنيه
تأهيل وتبطين 7 ترع بمراكز بدمياط بتكلفة 99 مليون جنيه
تأهيل وتبطين 7 ترع بمراكز بدمياط بتكلفة 99 مليون جنيه
تأهيل وتبطين 7 ترع بمراكز بدمياط بتكلفة 99 مليون جنيه
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الري: خلال 6 شهور يستطيع الفلاح ري أرضه وهو في منزله بالموبايل

وزير الري يتفقد مشروع تبطين الترع في المنوفية ..صور

على مساحة 1500 فدان.. وزير الموارد المائية يتفقد تجربة مزارع بالمنوفية يستخدم الري بالتنقيط |فيديو

بطول 500 كيلومتر.. تبطين وتأهيل ترع المنيا بتكلفة مليار و445 مليون جنيه..شاهد

الرى تستكمل تأهيل ترعة زغلولة بدمياط

حياة الأطفال في خطر.. أهالي كفر حسني بالشرقية يطالبون بتغطية الترعة

ترشيحاتنا

إصابة طفل سقط من الطابق الثالث بنبروه

مصرع شخصين وإصابة 2 فى حادث تصادم بالأقصر .. صور

الفنانة ميمي جمال تعلن رسميا اعتزالها الفن .. فيديو

رأفت الهجان.. بطل الظل وعلاقته بـ «لوسي ابن طنط فكيهة»

أخبار الزمالك.. انضمام مروان حمدي للقلعة البيضاء.. وزيارة وفد من مرشحي اتحاد الكرة الليبي

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. جدل جديد عن ارتباط عمرو دياب بمذيعة مصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يمكن ملاحظتها .. دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ميريهان حسين عرضتها للانتقاد