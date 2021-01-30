الأمر يدعو للقلق.. قطر تعلق على تزايد إصابات كورونا وسط شكوك بظهور سلالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أنها رصدت مؤخرا زيادة تدريجية في عدد الحالات المسجلة يوميا للإصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن "الأمر يدعو للقلق".





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، شددت الوزارة على اتباع التدابير الاحترازية أكثر من أي وقت مضى، مضيفة، أنه "من المهم للغاية حاليا وأكثر من أي وقت مضى، أن يلتزم جميع أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية".





وذكر رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية في قطر ورئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا عبد اللطيف الخال أنه لا يستبعد إعادة فرض إجراءات وقيود مشددة في قطر مرة أخرى.





وأوضح الخال، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الإجراءات المشددة قد تُفرض من جديد لمواجهة "ظهور بوادر لسلالة جديدة من فيروس كورونا في قطر".





وأضاف الخال أن عدم التزام بعض أفراد المجتمع في قطر بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي يقف وراء الزيادة الملحوظة في الإصابات التي سجلت في الأسابيع الأخيرة .





وقال الخال إن دول الخليج تشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي ينذر بحدوث موجات جديدة من تفشي الجائحة.





وبدأ خبراء منظمة الصحة العالمية، الجمعة، جولتهم الميدانية الأولى في مدينة ووهان الصينية - البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا - وذلك في إطار التحقيق بشأن مصدر الفيروس، حيث ستشمل الجولة سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.





ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس، وفقًا لوكالة "فرانس برس".



