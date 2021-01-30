على عتبة ميت عقبة.. 3 مهاجمين لـ خلافة مصطفى محمد في الزمالك .. من الأقرب؟





بدلاء مصطفى محمد بالفريق لا يُعول عليهم كثيرا، وهم عُمر السعيد المجتهد، لكنه بعيد عن المشاركة الأساسية منذ وقت بعيد، وأسامة فيصل الناشئ صاحب الخبرات القليلة نسبيا.





في بؤرة المشهد يبرز أسماء 3 مهاجمين أمام نادي الزمالك أحدهم إفريقي و2 من الدوري المصري، بينما لم تتأكد نية الإدارة للتعاقد مع أي منهم حتى الآن.





حسام حسن مهاجم سموحة





فجّر فرج عامر رئيس نادي سموحة قنبلة من العيار الثقيل عندما أعلن عن بيع لاعبه حسام حسن إلى ناد مصري مقابل 40 مليون جنيه وسط تكهنات بأنه بيع لنادي الزمالك أو بيراميدز.





فرج عامر قال عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أقسم الله سموحة باع حسام حسن مقابل 40 مليون جنيه، وعملية البيع تمت قبل 8 أو 10 أيام فكيف أبيعه مرة أخرى؟ سنحصل على 20 مليون جنيه خلال أيام والنصف الآخر من المبلغ سنحصل عليه بنهاية الموسم".





ومن المقرر أن يلتحق حسام حسن بناديه الجديد بعد انتهاء الموسم وليس في انتقالات يناير الحالية.





مروان حمدي مهاجم المقاصة





بعد تألق نجم الفريق الفيومي، تردد إسم مروان حمدي كأحد اللاعبين المرشحين لتمثيل القلعة البيضاء بديلا لمصطفى محمد.





وباتت صفقة مروان حمدي هي الأقرب للإتمام بعد تقارب وجهات النظر بين اللاعب والمقاصة والزمالك، ومن الممكن الإعلان الرسمي عنها خلال ساعات، وسط بيانات تؤكد إتمام الصفقة وتوقيع اللاعب مقابل 15 مليون جنيه.





أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أكد في تصريحات سابقة أن مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة هو الأفضل للتواجد في الزمالك حاليا.





كوامي أبوكو مهاجم أشانتي كوتوكو





ترشيحات نٌسبت إلى أشرف قاسم أيضا بشأن اللاعب كوامي أبوكو مهاجم نادي أشانتي كوتوكو الغاني، لكن عقبة وجود أوناجم قد تعرقل الخطوة أمام وجود لاعب أجنبي آخر في الفريق.





اللاعب ابوكو يبلغ من العمر 21 سنة وهو المهاجم الأساسي لفريقه ويتمتع بسجل تهديفي مميز وقوة بدنية ويتبقى في عقده مع أشانتي 3 سنوات.

بالتأكيد سيفقد خط هجوم نادي الزمالك شراسته المعهودة بغياب مهاجم الفريق الأول مصطفى محمد الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي جالطة سراي التركي.