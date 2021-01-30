شايب وضال.. نشأت الديهي يفتح النار على الإرهابي إبراهيم منير

وأستعرض الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، حوارا بين إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الاخوان الارهابية فى الخارج، و الارهابى محمد ناصر.

وقال الديهى، إن قيادة جماعة الإخوان خونة وعملاء، معقبا:" إبراهيم منير هذا الرجل الشايب ولن أرحم شيخوخته، فى هذه السن ومازال ضالا".

وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، امس الجمعة، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، وكشف الفيلم محاولات الدوحة في بث التطرف فى الأراضي الأوروبية.





وأوضح الفيلم أن قطر الإمارة الصغيرة والغنية التي تمتلك ثروة ضخمة سعت لكي تلعب دورا واسعا في المشهد الدولي، وهو حلم مشروع من حق كل دولة أن تسعى لكي تكون قوة مؤثرة في العالم، ولكنها ضلت الطريق بسبب سياسات النظام الحاكم الخاطئة، حيث يمكن أن نطلق علي عهد تميم بن حمد آل الثاني "إنهيار الحلم".





وأشار الفيلم إلي أن تميم لم يكتف بتحويل حكومته إلي رمز للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الإرهاب، حيث شهد عهده أيضا انهيارا للاقتصاد وتهديدا لسيادة الدولة.