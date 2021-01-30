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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

السبت 30/يناير/2021 - 08:43 م
سفن
سفن
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زينب الزغبي
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه انه تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة ، و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27500 طن تشمل : 9744 طن رمل و 12330 طن فوسفات و 2983 طن يوريا و 943 طن ورق مناديل و 1500 طن زيت طعام .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37720 طنا تشمل : 26350 طن ذرة و 368 طن حديد و 11002 طن خردة .

اضاف الميناء ان اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1555 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و خرشوف ) و حاصلات زراعية ( زيتون و بصل ) و فواكة ( برتقال و فراولة و جريب فروت ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية و المغرب و هولندا و سريلانكا و المانيا و سنغافورة و هونج كونج و سلوفينيا و الصين و الهند و اسبانيا و كرواتيا .

وأوضح البيان ،ان عدد الحاويات الوارد 162 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1381 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81424 طنا .

وأشار الى ، ان رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48213 طنا . كما بلغت حركة تداول الشاحنات 2450 شاحنة.

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