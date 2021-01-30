ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مساعد رئيس الوزراء وسكرتير مساعد قنا يبحثان احتياجات قرى الوقف

السبت 30/يناير/2021 - 08:54 م
مساعد رئيس الوزراء
مساعد رئيس الوزراء وسكرتير مساعد قنا يبحثان احتياجات قرى الو
Advertisements
يوسف رجب

عقدت الدكتورة راندا المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، و اللواء أشرف حسنى، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لقاءًا موسعا مع مسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، لمناقشة احتياجات قرى" المراشدة - القلمينا - جزيرة الحمودى" التابعة لمركز الوقف من مشروعات خدمية ومرافق، تمهيدا لتنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى و طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ و عدد من قيادات القوات المسلحة و الشرطة و عدد من اهالى القرى المستهدفة.


وخلال اللقاء عرض مسئولو قطاعات" مياه الشرب والصرف الصحى- التربية والتعليم- الصحة- الشباب والرياضة- هيئة الأبنية التعليمية- التضامن الاجتماعى- الرى" المشروعات المُقترح تنفيذها بتلك القرى.


و أكد كل من مساعد رئيس الوزراء، و ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سرعة إعداد بيانات تفصيلية عن المشروعات المُقترحة وعدد المستفيدين منها، كما وجها بعمل لقاءات مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية، بالإضافة إلى حصر المنشأت الحكومية غير المُستغلة بالقرى لإستخدامها فى انشاء مركز مجمع لخدمات المواطنين.


من جانبها أكدت المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد، أن المحافظة بالتعاون مع القطاعات الخدمية سوف تقدم كل البيانات اللازمة لمسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى يتسنى لهم التنسيق مع الشركات المنفذة لبدء المشروعات التى سيتم التوافق عليها بالقرى المستهدفة.


وعقب اللقاء أجرى وفد مجلس الوزراء و ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جولة ميدانية بقرية القلمينا زاروا خلالها عددا من المنشآت الخدمية والتقوا بعدد من الأهالى وتحاوروا معهم بشأن مستوى الخدمات الحالية وتطلعاتهم لمستوى الخدمة مستقبلا.


اقرأ أيضًا :

جمعتهما صداقة منذ الصغر.. قاتل صديقه في قنا: لحظة مزاح انتهت بموت صديقي وحبسي خلف القضبان

17 ألف عملية جراحية.. حصاد إنجازات مستشفيات جامعة جنوب الوادي فى 2020

مساعد رئيس الوزراء وسكرتير مساعد قنا يبحثان احتياجات قرى الوقف
مساعد رئيس الوزراء وسكرتير مساعد قنا يبحثان احتياجات قرى الوقف
مساعد رئيس الوزراء وسكرتير مساعد قنا يبحثان احتياجات قرى الوقف
مساعد رئيس الوزراء وسكرتير مساعد قنا يبحثان احتياجات قرى الوقف
مساعد رئيس الوزراء وسكرتير مساعد قنا يبحثان احتياجات قرى الوقف
مساعد رئيس الوزراء وسكرتير مساعد قنا يبحثان احتياجات قرى الوقف
مساعد رئيس الوزراء وسكرتير مساعد قنا يبحثان احتياجات قرى الوقف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.. مدبولي: رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى للمشروع وتنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية

الحكومة: تحديد أبوقرقاص وساحل سليم ضمن 45 مركزا للتوسع في حياة كريمة

حياة كريمة| رئيس الوزراء يتابع استعدادات تطوير 1385 قرية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات تطوير 1385 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. مدبولي: يحقق التنمية المتكاملة

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير 26 قرية في شربين

الدقهلية: 3 مليارات جنيه لتطوير 26 قرية بمركز شربين

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي.. إصابة حسين الشحات.. وأول مران وجلسة تصوير في الدوحة

رداحة.. أحمد موسى يعرض استنكار القطريين لهجوم الجزيرة على مصر

مصرع شخصين وإصابة 2 فى حادث تصادم بالأقصر .. صور

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء

الزمالك يفتح باب المفاوضات مع نجم بيراميدز.. تفاصيل

مروان حمدي يصل الزمالك لتوقيع عقود الانتقال للأبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يمكن ملاحظتها .. دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ميريهان حسين عرضتها للانتقاد