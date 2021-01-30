مساعد رئيس الوزراء وسكرتير مساعد قنا يبحثان احتياجات قرى الوقف

عقدت الدكتورة راندا المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، و اللواء أشرف حسنى، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لقاءًا موسعا مع مسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، لمناقشة احتياجات قرى" المراشدة - القلمينا - جزيرة الحمودى" التابعة لمركز الوقف من مشروعات خدمية ومرافق، تمهيدا لتنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى و طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ و عدد من قيادات القوات المسلحة و الشرطة و عدد من اهالى القرى المستهدفة.





وخلال اللقاء عرض مسئولو قطاعات" مياه الشرب والصرف الصحى- التربية والتعليم- الصحة- الشباب والرياضة- هيئة الأبنية التعليمية- التضامن الاجتماعى- الرى" المشروعات المُقترح تنفيذها بتلك القرى.





و أكد كل من مساعد رئيس الوزراء، و ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سرعة إعداد بيانات تفصيلية عن المشروعات المُقترحة وعدد المستفيدين منها، كما وجها بعمل لقاءات مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية، بالإضافة إلى حصر المنشأت الحكومية غير المُستغلة بالقرى لإستخدامها فى انشاء مركز مجمع لخدمات المواطنين.





من جانبها أكدت المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد، أن المحافظة بالتعاون مع القطاعات الخدمية سوف تقدم كل البيانات اللازمة لمسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى يتسنى لهم التنسيق مع الشركات المنفذة لبدء المشروعات التى سيتم التوافق عليها بالقرى المستهدفة.





وعقب اللقاء أجرى وفد مجلس الوزراء و ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جولة ميدانية بقرية القلمينا زاروا خلالها عددا من المنشآت الخدمية والتقوا بعدد من الأهالى وتحاوروا معهم بشأن مستوى الخدمات الحالية وتطلعاتهم لمستوى الخدمة مستقبلا.





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