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تعليم

عميدة بنات عين شمس توضح شرط قبول الأعذار الطبية بالامتحانات

السبت 30/يناير/2021 - 11:00 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس بامتحانات لفصل الدراسي الأول. 

وأكدت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الجامعة تحرص دائما علي مصلحة وصحة الطلاب منوها ان الجامعة سوف تراعي جميع الظروف الاستثنائية .  
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وتابعت ان الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ علي سلامة الطلاب منوها ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات إلكترونيًا او بشكل تقليدي لافتًا ان مثل هذا القرار. يرجع الي المجلس الاعلي الجامعات وجامعة عين شمس . 
 
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وأكدت عميدة كلية البنات سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال ايام قليلة موضحة انه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات .
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