عميدة بنات عين شمس توضح شرط قبول الأعذار الطبية بالامتحانات

قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس بامتحانات لفصل الدراسي الأول.
وأكدت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الجامعة تحرص دائما علي مصلحة وصحة الطلاب منوها ان الجامعة سوف تراعي جميع الظروف الاستثنائية .
وتابعت ان الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ علي سلامة الطلاب منوها ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات إلكترونيًا او بشكل تقليدي لافتًا ان مثل هذا القرار. يرجع الي المجلس الاعلي الجامعات وجامعة عين شمس .
وأكدت عميدة كلية البنات سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال ايام قليلة موضحة انه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات .