أبرزهم سليمان وهدان وعبد العليم داوود.. "بالأسماء" المرشحون فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز المرشحين فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد ، والتى ستعقد يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير ، فى إجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد.





وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المرشحين هم عبد العزيز النحاس وطارق سباق وخالد قنديل.





وأضاف المصادر: النائب محمد عبد العليم داوود من المرشحين أيضا فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد ، حيث أعلن أنه سيحسم ترشحه من عدم ترشحه على حسب نتيجة تحقيق لجنة القيم بمجلس النواب معه غدا.





وتابعت: سليمان وهدان لديه نيه أيضا للترشح فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد ، على الرغم من رفض أغلب أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لترشحه وأنه لن يحصل سوى على صوته إذا ترشح فى الانتخابات.





واختتمت المصادر: الغضب الشديد ضد سليمان وهدان من جانب الوفديين بإعتباره كان سببا أساسيا فى ازمة اختيارات مرشحى الحزب فى القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب ، وانه من كان يقوم بإختيار أسماء المرشحين من داخل الحزب ومن خارجه.





كما أشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يتم إنتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ ، وذلك بعد انتخاب النائب محمد عبد العليم داوود ، رئيسا للهيئة البرلمانية لمجلس النواب.