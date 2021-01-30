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تعليم

الامتحانات ورقية أم إلكترونية .. جامعة عين شمس تجيب

السبت 30/يناير/2021 - 11:30 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب ان الاعذار الطبيه موضوع معروض علي المجلس الاعلي للجامعات . وأكد الدكتور عبد الفتاح خلال تصريحاته لصدي البلد ان اي قرار سوف يتخذه المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحانات سيطبق علي جميع الجامعات ومازال هناك ثلاث اسابيع علي بدء الامتحانات تكفي لتلقي تعليمات المجلس الاعلي بهذا الشأن. وفي هذا السياق قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلبة البنات جامعة عين شمس ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات سوء إلكتروني او بشكل تقليدي لافتة إلى ان مثل هذا القرار. يرجع الي المجلس الاعلي للجامعات وجامعة عين شمس . 

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وإضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال ايام قليلة منوهة بانه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات . 

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وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.
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