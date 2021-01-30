الامتحانات ورقية أم إلكترونية .. جامعة عين شمس تجيب

قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب ان الاعذار الطبيه موضوع معروض علي المجلس الاعلي للجامعات . وأكد الدكتور عبد الفتاح خلال تصريحاته لصدي البلد ان اي قرار سوف يتخذه المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحانات سيطبق علي جميع الجامعات ومازال هناك ثلاث اسابيع علي بدء الامتحانات تكفي لتلقي تعليمات المجلس الاعلي بهذا الشأن. وفي هذا السياق قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلبة البنات جامعة عين شمس ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات سوء إلكتروني او بشكل تقليدي لافتة إلى ان مثل هذا القرار. يرجع الي المجلس الاعلي للجامعات وجامعة عين شمس .
وإضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال ايام قليلة منوهة بانه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات .
وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.