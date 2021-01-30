الامتحانات ورقية أم إلكترونية .. جامعة عين شمس تجيب

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وإضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال ايام قليلة منوهة بانه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات .