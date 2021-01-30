مروان حمدي يصل الزمالك لتوقيع عقود الانتقال للأبيض

وصل مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة إلى مقر نادي الزمالك لتوقيع عقود الانتقال للزمالك بعد اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع اللاعب وإدارة ناديه على كافة التفاصيل بضم اللاعب.
ومن المقرر أن يوقع مروان حمدي للزمالك بعد قليل بشكل رسمي في عقد سيمتد لمدة 4 مواسم ونصف.
واتفق مسؤولو الزمالك مع المقاصة على كافة تفاصيل الصفقة المالية و ستصل الصفقة لما يقترب من 13 مليون جنيه.
وحصل مسئولو الزمالك على موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على ضم مروان حمدي وتم الاتفاق على كافة التفاصيل في الصفقة.
ويأتي ضم مروان حمدي ليحل محل مصطفى محمد بعد الموافقة على رحيل الأخير واحترافه بين صفوف فريق جالطة سراي التركي.