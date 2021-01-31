أول شعبة تحصل على مراكز أولى.. شباب كوم الضبع يسعون إلى تغيير نظرة المجتمع للموسيقى

شعبة الموسيقى بمراكز شباب قنا، مازالت الوحيدة على مستوى المحافظة التي تحقق مراكز متقدمة فى مسابقات وتصفيات على مستوى الجمهورية، كان أهمها المركز الثالث فى 2014، لكن رغم النجاحات التى سطرها أعضاء الشعبة بجهودهم الذاتية، إلا أنها بعيدة عن الدعم والاهتمام من قبل وزارة الشباب حتى الآن.





شعبة الموسيقى التى ولدت داخل مركز شباب كوم الضبع فى قلب صعيد مصر، لم تجد طريقا مفروشا بالورود لكى تكبر وتترعرع وتشارك فى المسابقات، لكنها وجدت صعوبات وعوائق كثيرة أبرزها عدم تقبل المجتمع المحيط للفكرة فى بداية الأمر، حتى تمكن أفرادها، خاصة الفتيات، من إثبات ذاتهم واكتساب احترام واهتمام المحيطين وأولياء أمورهم قبل الآخرين.







قالت سمر محمد على الطواب، متدربة بشعبة الموسيقى الوترية بمركز شباب كوم الضبع: "شاركت فى الشعبة بداية من عام 2014، ومازلت فيها حتى الآن أشارك فى المسابقات والفعاليات المختلفة سواء على مستوى المحافظة أو الجمهورية، وحققت مع الفريق الكثير من الجوائز والمراكز المتقدمة".





وأضافت: "وجود شعبة موسيقى فى مركز شباب قريتى، دفعنى للمشاركة والانضمام للشعبة، خاصة أننى أهوى الموسيقى والتحقت بقسم الموسيقى فى كليتى"، لافتةً إلى أنها لاقت دعما ومساندة من أسرتها للالتحاق بهذه الشعبة، رغم جهل المجتمع المحيط بالموسيقى عامة.





فيما قال عمرو محمد محمد، مدرب الموسيقى بمركز شباب كوم الضبع: "شعبة الموسبقى هنا الوحيدة بمراكز الشباب على مستوى محافظة قنا، وهى التى تمثل المحافظة فى المسابقات التي تقام على مستوى الجمهورية، وعاد العمل والتدريب بها من جديد بعد ثورة 25 يناير لضم المتدربين من سن 10 إلى 18 عامًا كمرحلة تأسيسية، ويتم بعدها تأهيلهم للمشاركة في المسابقات المختلفة، بعد وصولهم لمستوى معين من التدريب".





وأوضح محمد، أن المجتمع المحيط بالقرى ما زال غير مهتم بالموسيقى لعدم درايته بأهميتها، إضافة إلى أن مشاركة البنات وتعليمهم الموسيقى، وترك البيت والمذاكرة للمشاركة فى فرقة موسيقى، كلها كانت عقبات كبيرة حاولنا ونحاول تخطيها من أجل استمرار الشعبة.





وأضاف أن متابعة أولياء الأمور لبناتهم ورؤية مستواهم وأدائهم فى الموسيقى أدى إلى تغي ي ر نظرتهم، وتحولت السلبيات إلى إيجابيات نستثمرها فى رفع الروح المعنوية للمشاركات.





وأشار محمد إلى أن الشعبة تواجه فى الفترة الأخيرة مصاعب منها الدعم المادى للشعبة، حيث يكاد يكون منعدما مقارنة بمحافظات الوجه البحرى التى تحظى بدعم واهتمام كبير من قبل الوزارة، ونضطر للعمل بالجهود الذاتية، رغم مشاركتنا فى مسابقات وحصولنا على مراكز متقدمة، ودخولنا تصفيات كثيرة، أبرزها حصولنا على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى إحدى المسابقات، إضافة لضم اثنين من أبناء الشعبة لفريق الطلائع على مستوى الجمهورية.





وطالب محمد، بأن تهتم الوزارة بدعم الشعبة لكى تستكمل دورها بشكل أفضل وتساهم فى أداء رسالتها تجاه المجتمع المحيط الذى أحدث به نوعا من التغيير الإيجابي تجاه الموسيقى، وأن تتولى الوزارة تطوير وزيادة الآلات وعمل الصيانات اللازمة لها حفاظًا عليها وعلى استمرارية عمل الشعبة، كما نحتاج من المجتمع المحيط تغيير نظرته للموسيقى.





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