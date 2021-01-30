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فن

حسن شاكوش يتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 08:40 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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محمد بدران

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهر حسن شاكوش مرتديا جاكيت باللون الكحلي منقط بالاصفر ومفتوح، ونال إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات.


وأعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، الصلح مع صديقه حسن شاكوش بعد الخلافات التي نشبت مؤخرًا.

ونشر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة مع حسن شاكوش.

وعلق على الصورة "مهما كان بينا عيش وملح ونجاح وبحبه من قلبى".

من ناحية أخرى كان تعاون شاكوش وكمال مؤخرًا في أغنية "لغبطيطا" التي حققت نجاحا كبيرا.


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