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أخبار العالم

حريق في ميناء زايد بـ أبوظبي

السبت 30/يناير/2021 - 08:34 م
حريق في ميناء زايد
حريق في ميناء زايد بـ أبوظبي
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أحمد محرم
سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق اندلع في مستودعين للأثاث في منطقة ميناء زايد بأبوظبي دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغًا في الساعة الرابعة ودقيقتين عصر اليوم  يفيد بنشوب الحريق وعلى الفور تحركت فرق مراكزالدفاع المدني بشارع الميناء، وميناء زايد، والاتحاد والمدينة إلى موقع الحادث وتم التعامل معه.

وأعلنت وزارة الصحة الإمارتية إجراء 183,952 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية وفقا لوكالة الأنباء الرسمية وام، أن إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 3,647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 300,661 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 838 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,770 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 272,769 حالة.
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