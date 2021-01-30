هل يتم إلغاء مونديال الأندية بعد مخاوف قطر من تفشي كورونا؟ شطة يجيب

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي مصير كأس العالم للأندية المقرر إنطلاقه يوم الخميس المقبل فى الدوحة بعد مخاوف وزارة الصحة القطرية من تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا.





ويلتقى النادى الاهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يوم الخميس المقبل نظيره فريق الدحيل القطرى فى إفتتاحية مونديال الاندية بالدوحة.

قال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إعلان وزارة الصحة القطرية اليوم عن مخاوف تزايد تفشي فيروس كورونا لن يمثل أزمة فى انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التى يشارك بها النادى الأهلي.





أضاف: اللجنة القائمة على مونديال الأندية بالتنسيق مع وزارة الصحة القطرية إعتمدوا نظام الكبسولة وهو بمثابة مكان مغلق على الناس لا يدخل إليه أو يخرج منه أحد ويخضع إلى رقابة صحية على مدار أيام البطولة.





استطرد : لا توجد أية أزمة فى انطلاق مونديال الأندية يوم الخميس القادم وذلك بعد وصول غالبية الفرق المشاركة فى البطولة لافتا إلى أن مصر نجحت بنظام الكبسولة فى كأس العالم لليد بمشاركة أكثر من 30 منتخبا عالميا فى الخروج بالمونديال إلى بر الأمان وأظهرت القدرة على استضافة البطولات العالمية فى تلك الظروف.





يذكر أن وزارة الصحة العامة في قطر، أعلنت أنها رصدت مؤخرا زيادة تدريجية في عدد الحالات المسجلة يوميا للإصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن "الأمر يدعو للقلق".





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، شددت الوزارة على اتباع التدابير الاحترازية أكثر من أي وقت مضى، مضيفة، أنه "من المهم للغاية حاليا وأكثر من أي وقت مضى، أن يلتزم جميع أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية".





وذكر رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية في قطر ورئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا عبد اللطيف الخال أنه لا يستبعد إعادة فرض إجراءات وقيود مشددة في قطر مرة أخرى.





وأوضح الخال، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الإجراءات المشددة قد تُفرض من جديد لمواجهة "ظهور بوادر لسلالة جديدة من فيروس كورونا في قطر".





وأضاف الخال أن عدم التزام بعض أفراد المجتمع في قطر بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي يقف وراء الزيادة الملحوظة في الإصابات التي سجلت في الأسابيع الأخيرة .





وقال الخال إن دول الخليج تشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي ينذر بحدوث موجات جديدة من تفشي الجائحة.





وبدأ خبراء منظمة الصحة العالمية، الجمعة، جولتهم الميدانية الأولى في مدينة ووهان الصينية - البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا - وذلك في إطار التحقيق بشأن مصدر الفيروس، حيث ستشمل الجولة سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.





ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس، وفقًا لوكالة "فرانس برس".





وسيزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملي في خدمة الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفًا حينها ليفتك لاحقًا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.