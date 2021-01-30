ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إعجاز خلال جائحة كورونا..الحجر الزراعي: فتح 11 سوقا لتصدير المنتجات..فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 08:58 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى ، إنه تم افتتاح 37 سوقا خلال آخر ٣ سنوات ، منها 11 سوقا خلال الأزمة الأخيرة فى عام 2020 ، ويعد فتح الأسواق عملية صعبة ومعقدة جدا ، إذ يتم إعداد تقرير حول المحاصيل التي سيتم تصديرها والبيانات الخاصة بالآفات التى تصيبها فى مصر ، كما يتم تحديد اشتراطات الصحة النباتية الخاصة بها .


وأضاف " العطار" خلال تصريحات لــ "صدى البلد " أن الدولة المستوردة تقوم بعمل زيارات ميدانية للإطمئنان على اتمام الرقابة على المنتجات المصدرة وتنفيذ كافة الاشتراطات . 


ونوه "رئيس الحجر الزراعى " إلي أن فتح سوق يحتاج من عام إلي 10 أعوام ، ففتح 11 سوقا خلال عام واحد مع جائحة كورونا يعد إعجاز غير مسبوق للحجر الزراعى ، ووراءه مجهود ضخم مع دعم القيادة السياسية مما ينعكس على العمل داخل الحجر الزراعى ، معلقا :" نعمل 24 ساعة خلال اليوم".

وأشار إلي أن العملية التصديرية متكاملة تجمع بين عدة أطراف ، بداية من المزارع وحتى الرقابة على الصادرات من خلال الحجر الزراعى ، فالمزارع لم يتوقف عن الزراعة رغم جائحة كورونا واستمر عمله بنفس الكفاءة ، وكذلك الحجر الزراعى ظل يعمل حتى يستمر التصدير أثناء أزمة كورونا ، فبدون الحجر الزراعى لن يتم التصدير ، حيث تحصل المنتجات الزراعية على الشهادة من الحجر للسماح  للتصدير . 





Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التصديري للحاصلات الزراعية: نصدر 135 ألف طن للصين.. ونسعى لفتح أسواق بشرق آسيا

الحجر الزراعي يسعى لفتح أسواق جديدة في دولتين ..تفاصيل

الزراعة تعلن فتح السوق الإندونيسي أمام البصل المصري

معجزة مصرية تحققت رغم أزمة كورونا..الزراعة: ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين طن.. والعطار: فتحنا 35 سوقا

الحجر الزراعي : خطة طموحة لفتح أسواق جديدة حول العالم..فيديو

رئيس الحجر الزراعي: صدرنا أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية في 2020.. وأزمة انخفاض أسعار البطاطس سببها كورونا.. واستأنفنا تصدير الموالح للصين.. فيديو

ترشيحاتنا

مونديال الأندية فى مهب الريح.. قطر تتخوف من كورونا والأهلي يتمسك بالكبسولة وفيفا لا يبالي

الأمر يدعو للقلق.. قطر تعلق على تزايد إصابات كورونا وسط شكوك بظهور سلالة جديدة

أحبها لأنها رائعة.. نور عمرو دياب تتغزل فى دينا الشربيني.. شاهد

بعد حبسه.. عباس أبو الحسن يوجه رسالة الى ضحايا الطبيب المتحرش بالرجال

رداحة.. أحمد موسى يعرض استنكار القطريين لهجوم الجزيرة على مصر

هربوا إلى تركيا.. ضغوط على الكويت في قضية العفو عن مقتحمي مجلس الأمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يمكن ملاحظتها .. دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ميريهان حسين عرضتها للانتقاد