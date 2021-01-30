إعجاز خلال جائحة كورونا..الحجر الزراعي: فتح 11 سوقا لتصدير المنتجات..فيديو

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى ، إنه تم افتتاح 37 سوقا خلال آخر ٣ سنوات ، منها 11 سوقا خلال الأزمة الأخيرة فى عام 2020 ، ويعد فتح الأسواق عملية صعبة ومعقدة جدا ، إذ يتم إعداد تقرير حول المحاصيل التي سيتم تصديرها والبيانات الخاصة بالآفات التى تصيبها فى مصر ، كما يتم تحديد اشتراطات الصحة النباتية الخاصة بها .





وأضاف " العطار" خلال تصريحات لــ "صدى البلد " أن الدولة المستوردة تقوم بعمل زيارات ميدانية للإطمئنان على اتمام الرقابة على المنتجات المصدرة وتنفيذ كافة الاشتراطات .







ونوه "رئيس الحجر الزراعى " إلي أن فتح سوق يحتاج من عام إلي 10 أعوام ، ففتح 11 سوقا خلال عام واحد مع جائحة كورونا يعد إعجاز غير مسبوق للحجر الزراعى ، ووراءه مجهود ضخم مع دعم القيادة السياسية مما ينعكس على العمل داخل الحجر الزراعى ، معلقا :" نعمل 24 ساعة خلال اليوم".





وأشار إلي أن العملية التصديرية متكاملة تجمع بين عدة أطراف ، بداية من المزارع وحتى الرقابة على الصادرات من خلال الحجر الزراعى ، فالمزارع لم يتوقف عن الزراعة رغم جائحة كورونا واستمر عمله بنفس الكفاءة ، وكذلك الحجر الزراعى ظل يعمل حتى يستمر التصدير أثناء أزمة كورونا ، فبدون الحجر الزراعى لن يتم التصدير ، حيث تحصل المنتجات الزراعية على الشهادة من الحجر للسماح للتصدير .











