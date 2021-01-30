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تعليم

بعد توجيهات الرئيس .. جامعة الدلتا التكنولجيا تستعد لإطلاق برنامج لتكنوجيا الأطراف الصناعية

السبت 30/يناير/2021 - 09:32 م
الدكتور علوي الخولي
الدكتور علوي الخولي
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إسلام خالد
قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا بقويسنا إن الجامعة تركز فى إعداد برامجها الدراسية على البرامج التى تتوافق مع مواكبة سوق العمل لتخريج خرجيآ قادرين على المساهمة فى المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية التى تعملها عليها الدولة فى مختلف التخصصات التكنولوجيا .

وصرح  الخولى فى تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " أن الجامعة سوف تطلق فى العام الدراسي  القادم برنامج "تكنولوجيا الأطراف الصناعية "وذلك أستجابة سريعة من الجامعة بعد توجية فخامة الرئيس السيسى بالاهتمام بالمجالات العلمية المطلوبة بسوق العمل و قوله بأن مصر تمتلك القدرة على على إنتاج الاطراف الصناعية ولذلك كان لابد من توفير برامج التدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل .

وأضاف الخولى أن  الجامعة تحركة سريعآ فى هذا الإطار حيث تم عمل بروتوكلات تعاون مع الشركات والجهات المتخصصة التى تعمل فى إنتاج الاطراف الصناعية فى مصر وتم الانتهاء من إعداد البرنامج الدراسي وتقديمة الى المجلس الاعلى الجامعات حتى العمل به سريعآ مع بداية العام الدراسي الجامعي القادم 2021/2022 وذلك وذلك طبقآ لتوجيهات الدولة المصرية .

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وتابع رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا أن الجامعة تسعى جاهدة فى تخريج كواد قادرة على المنافشة فى سوق العمل المحلي والدولي 

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وقد وجه  الرئيس بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهًا سيادته كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.


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